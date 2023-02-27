Bankalar para musluklarını açtı! Acil ihtiyacı olana şartsız 7000 TL verilecek!

QNB Finansbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA, vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 3.000 TL ile 7.500 TL arasında değişen koşulsuz onaylı bireysel krediler sunuyor. Bu kredilere dakikalar içinde başvurulup onay alınabiliyor ve para anında kredi kullanıcısının hesabına yatırılıyor.
QNB Finansbank kredisine 5030'a mesaj göndererek başvurulabiliyor ve başvuru sürecinin tamamlanması için şubeye gidilmesine gerek kalmıyor. Ziraat Bankası'nın 3.000 TL ile 7.500 TL arasında değişen kredi paketlerine de mobil veya internet bankacılığı üzerinden başvurulabiliyor ve Ziraat Bankası ATM'lerinden anında para çekilebiliyor. Garanti BBVA'nın sunduğu 7.500 TL'ye kadar bireysel kredilere ise TC kimlik kartı ile ya da internet üzerinden başvurulabiliyor. Borçlular uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanabiliyor ve yüksek kredi notuna sahip olanlar daha fazla kredi alma fırsatına sahip oluyor.