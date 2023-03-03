Bankalar promosyon yarışına girdi! Bu bankalar Mart ayında en yüksek promosyonu verecek!

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlara sevindirici haber
geldi. EYT
düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yasalaşmakta. Mart ayının gelmesiyle birlikte güncel promosyonlar merakla bekleniyor. Promosyonlar ortalama 13 milyon emekli vatandaşın merak konusu. 2022 senesinde 3 bin 500 lira olan minimum emekli maaşı 2023 Ocak zammı ile birlikte 5 bin 500 lirayı buldu. Yüzde 30'luk zamdan sonra bankalar arasında rekabet ortamı doğdu.
Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
Ziraat Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR) ödemelerini bünyesinden alan müşterilerden; 3 bin 500 liradan az ödeme alanlara 3 bin lira, 3 bin 500 lira ile 7 bin 500 lira aralığında ödeme alanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında ödeme alanlara 4 bin 500 lira, 10 bin lira ve daha fazla ödeme alan emeklilere ise 5 bin liralık 3 sene peşin promosyon verilecek.
Halkbank
Halkbank üzerinden emekli maaşı alanlardan; 3 bin 500 liradan az ödeme alanlara 3 bin lira, 3 bin 500 lira ile 7 bin 500 lira aralığında ödeme alanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında ödeme alanlara 4 bin 500 lira, 10 bin lira ve daha fazla ödeme alan emeklilere ise 5 bin liralık 3 sene peşin promosyon verilecek.
Vakıfbank
Emeklisini Vakıfbank bünyesinden alan müşterilerden bir aya denk gelen maaş miktarı; 3 bin 500 liradan az olanlara 3 sene için toplamda 3 bin lira, 3 bin 500 lira ile 7 bin 500 lira aralığında olan vatandaşlara 3 sene için toplamda 3 bin 500 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında olanlara 3 senelik toplam 4 bin 500 lira, 10 bin lira ve daha fazla alan vatandaşlara ise 3 senelik toplam 5 bin lira ve 3 senelik peşin ile nakit ödeme verilecektir.
Akbank
SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı emekli aylıklarını 1-28 Şubat günleri arasında Akbank'a aktaran ve 3 sene Akbank bünyesinden ödeme alacaklarını taahhüt eden vatandaşlar 7 bin lirayı bulan ödemelerden faydalanabilir. 3 bin 499 liraya kadar aylık alanlara 3 bin lira, 3 bin 500 ile 7 bin 499 lira aralığında aylık alanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500 lira ve 9 bin 999 lira aralığında aylık alanlara 4 bin 500 lira, 10 bin lira ve daha fazla aylık alan müşterilere ise 5 bin lira SGK
banka promosyonu verilecek.
Garanti BBVA
Garanti BBVA bünyesinden emekli aylığı alan vatandaşlardan; aylıkları 3 bin 500 liraya dek olanlara 3 bin 600 lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira aralığında alanlara 4 bin 200 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin lira ve daha fazla ödeme alan müşterilere ise 6 bin liralık nakit promosyon verilecektir. Bu fırsattan; 1-28 Şubat günleri arasında işlemlere başlayan ya da maaşlarını 3 sene boyunca Garanti BBVA'dan alacaklarını taahhüt eden vatandaşlar faydalanabilir.
Denizbank
EYT'li vatandaşlara özel verilen 7 bin 500 lirayı bulan promosyonlar fatura talimatına ek verilecektir. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayarak aylıklarını 3 sene boyunca Denizbank'tan alacaklarını taahhüt etmeli ve 1 otomatik fatura onayı vermeliler. Standart promosyon kampanyası, 01.11.2022 -31.12.2023 tarihleri arasında emekli aylıklarını Denizbank'a aktaran vatandaşlar içindir. EYT’lilere özel 7 bin 500 lirayı bulan promosyon kampanyası, 01.02.2023 gününden sonra emekliliğe ayrılan, ödemesini Denizbank'a aktaran emekli aylığı müşterileri içindir.
ING Bank
Emekli aylığını ING bünyesinden almaya başlayan emekli vatandaşlar, 7 bin 500 lirayı bulan ek şartsız nakit promosyonlardan faydalanabilir. Müşterilerin aylık toplam gelirleri; 3 bin 500 liradan az ise 4 bin 500 lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira aralığında ise 5 bin 250 lira, 7 bin 500 lira ile 10 bin lira aralığında ise 6 bin 750 lira, 10 bin lira ve daha fazla ise 7 bin 500 lira ödeme alacaklar. Bu fırsattan, emekli aylığını 3 sene banka bünyesinden alacağını taahhüt eden ve nakit promosyon alan hali hazırda ve güncel emekli maaş müşterileri faydalanabilecek.
Türkiye İş Bankası
Promosyon miktarı, ödemelerine aracılık edilen bütün emekli aylıklarının 1 aya eşit miktarı üstünden hesaplanır ve 3 senelik oranlarda ödeme gerçekleştirilir. Ancak haciz ve nafaka kesintisi söz konusuysa buna göre işlem yapılır. Maaşı 3 bin 500 liraya dek olan vatandaşlar 4 bin 500 lira, 3 bin 500 lira ile 7 bin 500 lira aralığında olanlar 5 bin 200 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında olanlar 6 bin 750 lira, 10 bin lira ve yukarısı olanlar ise 7 bin 500 lira promosyon alacak.
Türkiye Finans
SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR emekli aylıklarını Türkiye Finans'tan alan ya da almak isteyen ve promosyon için başvuru yapan bütün müşterilere 3 sene aylıklarını Türkiye Finans'tan almaları durumunda; 3 bin 499 liraya dek emekli aylığı alanlara 3 bin 500 liraya dek, 3 bin 500 lira ve 7 bin 499 lira aralığında aylık alanlara 5 bin liraya dek, 7 bin 500 ile 9 bin 999 lira aralığında aylık alanlara 6 bin 500 liraya dek, 10 bin lira ve üstü aylık alanlara ise 7 bin 500 liraya dek ödeme verilecek.
Kuveytürk
SGK emekli aylığı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini Kuveytürk bünyesinden alan ve promosyon için başvuruda bulunan bütün müşterilere; 3 bin 500 liraya dek maaş alanlara 3 bin 600 lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira aralığında maaş alanlara 4 bin 200 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında maaş alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin lira ve daha fazla maaş alanlara ise 6 bin lira promosyon verilecek.