Bankalar taaruza geçti! Şimdiye kadar alınmayan paralar iade ediliyor: 90.000 TL'ye kadar hemen almak için başvuru sayfası açıldı

Şekerbank, internet sitesinde yaptığı duyuru ile yeni bir kampanya başlattığını bildirdi. Başlatılan kampanya büyük beğeni topluyor. Diğer bankalara örnek teşkil eden kampanya ile vatandaşlara 36 ay vadeli 10 bin lira nakit kredi imkanı sunuluyor. Önbelleğe alma başvurusunda bulunan kişilerin kredi notunun yüksek olması gerekir. Onay, kredi değerliliğine göre verilir. Kampanyadan daha önce banka kredi kartı kullanmış kişiler yararlanabilir. Siz de bu kampanyaya katılmak isterseniz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 10.000 TL kredi kampanyası için başvurusunu hemen yapabilirsiniz.
ŞEKERBANK'TAN ÖRNEK KAMPANYA
Şekerbank'ın internet sitesine göre bankadan kredi çekmek isteyen kişilerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar kredi başvurusunda bulunabilir.
Emekliler, emekli aylıklarını bu banka aracılığıyla almaları halinde krediyi kullanabilirler. Emekli maaşını bankaya yatıranlar için daha yüksek limitli krediler mevcuttur. Şekerbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu yaparsanız 36 ay vadeli işlemden faydalanabilirsiniz. Ayrıca ilk ödemeyi 3 ay erteleme seçeneğiniz de var. Kredi kullanmak isteyen kişiler, öngörülen şartları sağlamaları halinde maksimum kredi kullanabilirler.