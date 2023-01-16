EKONOMİ
16 Ocak 2023 - 17:00

Bankalar taaruza geçti! Şimdiye kadar alınmayan paralar iade ediliyor: 90.000 TL'ye kadar hemen almak için başvuru sayfası açıldı

Şekerbank müşterileri için yeni bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanya büyük beğeni toplarken kampanya diğer bankalara örnek olmaya aday oldu. Bankadan yapılan açıklamalarda 90.000 TL'ye kadar alınmayan paraların geri iade edileceği belirtildi.

EKONOMİ
16 Ocak 2023 - 17:00
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Bankalar taaruza geçti! Şimdiye kadar alınmayan paralar iade ediliyor: 90.000 TL'ye kadar hemen almak için başvuru sayfası açıldı
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Şekerbank, internet sitesinde yaptığı duyuru ile yeni bir kampanya başlattığını bildirdi. Başlatılan kampanya büyük beğeni topluyor. Diğer bankalara örnek teşkil eden kampanya ile vatandaşlara 36 ay vadeli 10 bin lira nakit kredi imkanı sunuluyor. Önbelleğe alma başvurusunda bulunan kişilerin kredi notunun yüksek olması gerekir. Onay, kredi değerliliğine göre verilir.

Kampanyadan daha önce banka kredi kartı kullanmış kişiler yararlanabilir. Siz de bu kampanyaya katılmak isterseniz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 10.000 TL kredi kampanyası için başvurusunu hemen yapabilirsiniz.

ŞEKERBANK'TAN ÖRNEK KAMPANYA



Şekerbank'ın internet sitesine göre bankadan kredi çekmek isteyen kişilerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar kredi başvurusunda bulunabilir.

Şekerbank müşterileri için yeni bir kampanya başlattı

Emekliler, emekli aylıklarını bu banka aracılığıyla almaları halinde krediyi kullanabilirler. Emekli maaşını bankaya yatıranlar için daha yüksek limitli krediler mevcuttur. Şekerbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu yaparsanız 36 ay vadeli işlemden faydalanabilirsiniz. Ayrıca ilk ödemeyi 3 ay erteleme seçeneğiniz de var. Kredi kullanmak isteyen kişiler, öngörülen şartları sağlamaları halinde maksimum kredi kullanabilirler.

ŞEKERBANK EMEKLİLER İÇİN KREDİ VERMEYE BAŞLADI

Emeklilerin tercih ettiği bankaların başında Şekerbank gelmektedir. Tüm kampanyalarında emeklilere özel önem veren banka, emekliler için de kredi kampanyaları düzenlemektedir.

Emeklilerin kredi alabilmesi için bankanın belirlediği şartları kabul etmesi gerekmektedir. Şartları karşılıyorsanız, kredi için onay alabilirsiniz. Emekli maaşını bankada tutanlara 100 bin lira ihtiyaç kredisi verilecek. Şekerbank, nakit sıkıntısı yaşamamak için müşterilerine tüm kredi kartı borçlarının ödenmesini talep etmelerini tavsiye ediyor. Şekerbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir ve borcunuzu kapatabilirsiniz. Tüm borçlarınızı tek bir yerden düzenli olarak ödeyin.

Emekliler, maaşlarını o bankadan almaları halinde internet bankacılığı aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Onaylanan kredinizi bankanıza gitmeden kullanma imkanına sahip olabilirsiniz.

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