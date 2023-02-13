Bankalara borcu olanlar dikkat! Borçlar silinip süpürülecek! O bankadan az önce duyuruldu; Bu banka tam 200 bin TL nakit desteği verecek!

Kamu ve özel bankalarından kredi kampanya duyuruları yapılırken müşterilere özel acik nakit imkanı sunuldu. TEB, 395 bin TL taksitle kredi vereceğini açıklandı. İhtiyaç kredisi olarak 2023 yılının şubat ayı itibariyle kredi kampanyalarını sunuldu. İşte, TEB ihtiyaç kredisi düşük faizli kampanya detayları...
TEB İHTİYAÇ KREDİSİ TAKSİTLERİTEB tarafından yapılan açıklamada 50 bin TL'ye kadar kredi maksimum kullandırım vadesiyle beraber 36 ay boyunca devam ederken limitin üzerinde maksimum kullanım vadesi ise 24 ay olarak belirlendi. En fazla 36 ay olarak kullanılan kredi imkanında TEB veya CEPTETEB müşterisi olmayanlar için geçerli minimum faiz oranı olarak belirtilirken nihai faiz oranı kredi notuna bakılarak faiz oranları belirleniyor.
TEB tarafından müşterilere sunulan ihtiyaç kredisi 1.64 oranıyla faiz uygulaması yapılırken 36 ay vade ile kredi kullanıma sunuldu. 10 bin TL tutarında ki ihtiyaç kredisi için 36 ay vadeyle beraber 1.64 faiz oranıyla beraber ihtiyaç kredisinin toplam faizini de 4.237,38 TL olarak belirlendi. Aylık ödeme taksit tutarı 395,49 TL ve toplamda ise faizli olarak 14 bin 287 TL olarak maliyeti belirlendi.