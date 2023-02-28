YAŞAM
28 Şubat 2023 - 15:15

Bankalara borcu olanlar dikkat! O şart 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı

Borcu olanlara yüzleri güldüren haber gelirken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın deprem sonrası vatandaşlara sağladığı kolaylıklar gün geçtikçe çoğalmaya devam ediyor. Taksitlendirme borçları için borcun yüzde 10'u ödenmeden ''borcu yoktur'' yazısı verilmeyeceği şartı için yenileme tarihi.

YAŞAM
28 Şubat 2023 - 15:15
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Bankalara borcu olanlar dikkat! O şart 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla beraber ''Tahsilat Genel Tebliği'' ne bakılarak vergi dairelerine borcu olan mükelleflerin borçlarını ödemede çok zor duruma düşmüşlerse taksitle ödeme talebinde bulunabilirler. 6183 sayılı amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un maddesinde gerekli şartlara uygunlukla beraber borç, tecil edilerek, taksitler halinde ödeme kolaylığı sunuldu.

borcu olanlara yapılandırma



Borçlar üzerinde yapılan yapılandırmalara ilişkin talepleri kabul edilen borçlular muhtelif nedenlerle ihtiyaç duydukları vergi borcu bulunmadığı gösterir yazıları taksitlendirilen borçların yüzde 10'luk kısmını ödeme şartı aranıyor. Yaşanan asrın felaketinde ekonomik ve mali açıdan yaşanan durumlar ele alınarak kanun maddesi kapsamında tecil edilen borçların yüzde 10'unun ödenmesi şartlarına bakılarak borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmesi için belirlenen tarih 31 Temmuz olarak belirtildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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