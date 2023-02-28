Bankalara borcu olanlar dikkat! O şart 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı













Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla beraber ''Tahsilat Genel Tebliği'' ne bakılarak vergi dairelerine borcu olan mükelleflerin borçlarını ödemede çok zor duruma düşmüşlerse taksitle ödeme talebinde bulunabilirler. 6183 sayılı amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un maddesinde gerekli şartlara uygunlukla beraber borç, tecil edilerek, taksitler halinde ödeme kolaylığı sunuldu.Borçlar üzerinde yapılan yapılandırmalara ilişkin talepleri kabul edilen borçlular muhtelif nedenlerle ihtiyaç duydukları vergi borcu bulunmadığı gösterir yazıları taksitlendirilen borçların yüzde 10'luk kısmını ödeme şartı aranıyor. Yaşanan asrın felaketinde ekonomik ve mali açıdan yaşanan durumlar ele alınarak kanun maddesi kapsamında tecil edilen borçların yüzde 10'unun ödenmesi şartlarına bakılarak borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmesi için belirlenen tarih 31 Temmuz olarak belirtildi.