Bankalara kredi borcu olanlar dikkat! Ayda 4 kez yapılabilecek: e-Devlet üzerinden açıklandı

Kredi borçları ile ilgili rapor sorgulamaları detayları belirtildi. Sosyal medya üzerinden e-devlet aracılığı ile sorgulamaların gerçekleşeceği duyuruldu. Borç sorgulaması nasıl yapılmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.
BORCU OLANLARA DUYURULDU!Bankalardan hizmet alan vatandaşlarımız için borçlar ile ilgili sorgulama gerçekleştirilecek. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklama yapıldı. E-Devlet aracılığı ile bilgilendirme yapıldı.
Kredi limiti, borç detayları, senet bilgilerinin raporu sorgulanabilecektir. E-Devlet üzerinden bir çok hizmet gerçekleştirilmektedir. Hizmetler ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bankacılık hizmetlerinden yararlanan kişiler için şu şekilde açıklama yapıldı: 'Kredi limiti, borç detayları ve senet bilgilerinizin bulunduğu Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu'nuzu; her ay 4 kez ücretsiz olarak e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabileceksiniz.' E-Devlet kapısı aracılığında TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacaktır. Arama kısmına ise “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” yazılarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu Başvurusu” ekranında sorgulama gerçekleştirilir.