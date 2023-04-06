Bankalara kredi borcu olanlar dikkat! Ayda 4 kez yapılabilecek: e-Devlet üzerinden açıklandı







BORCU OLANLARA DUYURULDU!







Kredi borçları ile ilgili rapor sorgulamaları detayları belirtildi. Sosyal medya üzerinden e-devlet aracılığı ile sorgulamaların gerçekleşeceği duyuruldu. Borç sorgulaması nasıl yapılmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.Bankalardan hizmet alan vatandaşlarımız için borçlar ile ilgili sorgulama gerçekleştirilecek. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklama yapıldı. E-Devlet aracılığı ile bilgilendirme yapıldı.Kredi limiti, borç detayları, senet bilgilerinin raporu sorgulanabilecektir. E-Devlet üzerinden bir çok hizmet gerçekleştirilmektedir. Hizmetler ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bankacılık hizmetlerinden yararlanan kişiler için şu şekilde açıklama yapıldı: 'Kredi limiti, borç detayları ve senet bilgilerinizin bulunduğu Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu'nuzu; her ay 4 kez ücretsiz olarak e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabileceksiniz.' E-Devlet kapısı aracılığında TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacaktır. Arama kısmına ise “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” yazılarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu Başvurusu” ekranında sorgulama gerçekleştirilir.