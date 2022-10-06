EKONOMİ
06 Ekim 2022 - 09:55

Bankalara kredi veya kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjde: TBMM onayladı!

Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar için 50 bin TL'ye kadar düşük faizli devlet destekli kredi yapılandırma kampanyası resmen başladı.

EKONOMİ
06 Ekim 2022 - 09:55
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Bankalara kredi veya kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjde: TBMM onayladı!


Devlet destekli nakdi kredi kampanyası kapsamında nakdi kredi kullanan vatandaşların, belirli koşulları sağlamaları halinde aynı gün kredi kullandırılabileceği açıklandı.

Nakit para ödeyen tüm vatandaşlar bankanın kredi politikasına uyarsa, kredi koşulları da makuldür, bu nedenle ödeme aynı gün yapılacaktır.



50 bin TL'ye kadar düşük faizli devlet destekli kredi

Ödemeler Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, aracılığıyla yapılacak!

Acil ihtiyaç halinde Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'tan kredi başvurusunda bulunabilir, borç geri ödeme kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden yapılan ödemeler ile kredi işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Borç konsolidasyon kredisi almak için telefonunuza internet bankacılığı uygulaması indirmek istemiyorsanız bankanın kredi kampanyasına katılabilir ve düşük faizli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak kredi isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek bu kampanyalar ile vatandaşların dilerlerse bankalar aracılığıyla 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma imkanı sağlanacak.Krediler hızlı bir şekilde sağlanıyor. verilen yönergeler. En yakın Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi aracılığıyla borç geri ödeme kredisi almak, hızlı bir şekilde işlem yapmanızı sağlar. Krediyi bu şekilde kullanın.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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