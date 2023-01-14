Bankalarda destek rüzgarı esti! Parası olmayanı ferahlatacak 4 bin TL ödemeleri başlıyor: Bu tarihe kadar başvuran kışı rahat geçirecek. Bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Devletten destek ödemeleri geliyor. İşte detaylar...
DESTEK ÖDEMELERİBankalardan destek ödemeleri gelmeye başladı. En düşük limit ile birlikte 4 bin TL ödeme alabilirsiniz. Bankaların duyurduğu açıklamaya göre kredi notunuzun istenilen seviyede olması, kredi puanınızın yeterli olması ile birlikte 36 aya kadar vadeli bir şekilde kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Kampanyanın detayları ise şöyle:
Öncelikle kredi notunuza bakılarak başvurularınız onaylanacak. Kredi notunuzun 1200 olması gerekiyor. Bankalar üzerinden kredi kampanyaları...
QNB Finansbanktan kredi kampanyası. Bu bankadan krediye başvurabilmek için TC kimlik numaranızı 5030'a göndererek anında kredi alabileceksiniz. Hesabınıza ödeme tanımlanacaktır. 4 bin TL'lik nakit ödeme ile birlikte acil ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.
Denizbanktan kredi alacak kişiler sms yoluyla başvuruda bulunabilirler. SMS yoluyla başvuruda bulunabilmek için kredim, tc kimlik numarası ve doğum tarihinizle beraber 3280 numaraya mesaj göndermelisiniz.