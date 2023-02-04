Bankalarda faiz depremi! 8 bankadan flaş açıklama: Şubat ayına özel faiz oranları peş peşe açıklandı!







ŞUBAT AYINDA BANKALARDA KREDİ FAİZ ORANLARINDAKİ DEPREM: KAMU VE ÖZEL BANKALARIN FAİZ ORANLARI NE KADAR? Şubat ayının gelmesiyle birlikte bankalarda adeta 8 şiddetinde faiz depremi yaşandı. Kamu ve özel bankalar, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren kredi faiz oranlarını açıkladı. Taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları resmen dip yaptı. Akbank, ING, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi ve kamu bankaları Şubat ayı kredi faiz oranlarını peş peşe açıkladı.





BANKALAR FAİZ RAKAMLARINI AÇIKLADI!

İŞTE BANKALARA GÖRE FAİZ ORANLARI!

Bankalarda Şubat ayında kamu ve özel bankalar tarafından taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları dip yaptı.Bankalardan yapılan açıklamaya göre, kamu bankaları 1.69’dan 3.75’e varan faiz oranları ile kredi sağlıyor. Özel bankalarda ise faiz oranları biraz daha yüksek. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, konut kredisi için 0.69 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Ayrıca, taşıt kredisi faiz oranlarının da %1.20 olduğu bildirildi. Şubat ayında, kamu ve özel bankalar arasında müşteri kazanma rekabeti başladı. Bu sebeple, faiz oranları daha da dibe indi. Güncel faiz oranlarının düşük olması, acil nakit paraya ihtiyacı olan veya ev veya araç almak isteyen vatandaşların bankaların kapısını çalmalarına olanak sağladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıkladığı kararla, politika faizi Ocak ayında sabit tutuldu. Bu kararla birlikte, bankalar arası kredi faiz oranları rekabeti arttı. Kampanyaların devam etmesiyle birlikte, yeni konut finansman modeli sayesinde faiz oranları daha da düştü. Şubat ayı kredi faiz oranlarının bu kadar düşük olması, bankalardan kredi almak isteyen vatandaşlar için müjde gibi. Bankaların verdiği krediler ile birçok vatandaşın hayallerindeki ev, araba ya da diğer ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilir.