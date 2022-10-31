Kredi
31 Ekim 2022 - 22:53

Bankalarda faiz depremi: En düşük faizle 45.000 TL ihtiyaç kredisi! ING, TEB, QNB

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranı araştırılıyor. ING, TEB, QNB Finansbank en düşük faizli ihtiyaç kredisi hesaplama işlemi haberimizde.

Kredi
31 Ekim 2022 - 22:53
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Bankalarda faiz depremi: En düşük faizle 45.000 TL ihtiyaç kredisi! ING, TEB, QNB
Evin in ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ve para ihtiyacı olanlar için bankaların güncel ihtiyaç kredi faiz oranları açıklandı. Bankalardan kredi kullanmak isteyen kişilerin genellikle ilk tercihi en düşük faiz oranını sunan banka oluyor. Bu kapsamda özel bankaların birçoğu verdiği düşük faizlerle öne çıkıyor.

Özel bankalar arasında en uygun faiz oranını ING Bank, TEB ve QNB Finansbank sunuyor. Haberimizin devamında 45 bin TL ihtiyaç kredi hesaplamasına banka banka yer vereceğiz.

TEB’den 45 bin TL ihtiyaç kredisi

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) üzerinden 45 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlerin ayda ödeyecekleri taksit tutarı bin 779 TL oluyor. Banka kredide yüzde 1,64 faiz oranı sunmakla birlikte 12 ay, 24 ay ve 36 ay gibi geniş vade seçenekleri sunuyor. Kredinin vade süresi yani 36 ay sona erdiğinde toplam ödenecek tutar 64 bin 293 lira oluyor.

teb

Kredi tutarı: 45.000 TL

Faiz oranı: 1,64

Vade: 36 ay

Aylık taksit: 1.779 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 64.293 TL

TEB aynı zamanda müşterilerine 3 ay taksit erteleme imkanı da sunmaktadır.

ING’den en düşük faizle ihtiyaç kredisi kampanyası

ING Bank özel bankalar içinde en düşük faiz oranını veren banka oluyor. ING’den 45 bin TL ihtiyaç kredisi kullanıldığında faiz oranı 1,29 oluyor. Aylık taksit tutarı 1.657 TL olurken, 36 aylık vadede toplam geri ödeme tutarı 59 bin 894 lira olmaktadır. Bu kredide de 3 ay taksit erteleme imkanı bulunmaktadır.

ing

Kredi tutarı: 45.000 TL

Faiz oranı: 1,29

Vade: 36 ay

Aylık taksit: 1.657 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 59.894 TL

QNB Finansbank 45.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplama

QNB Finansbank da faiz oranını düşük tutan bankalardan bir diğeri. Yüzde 1,74 faiz oranı ile 45 bin TL ihtiyaç krediis kullanmak istediğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit 1.815 TL oluyor. 36 aylık vadede de toplam cebinizden çıkan tutar 65 bin 582 TL olmaktadır. Tanışma Kredisi adı verilen krediden ilk kez banka müşterisi olanlar faydalanabilecek.

qnb

Kredi tutarı: 45.000 TL

Faiz oranı: 1,74

Vade: 36 ay

Aylık taksit: 1.815 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 65.582 TL

İhtiyaç kredisiyle ilgili ayrıntılı bilgiyi edinmek için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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