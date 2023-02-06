Bankalarda faiz depremi: Tek kalemde faiz indirdiler! Banka banka yeni oranlar

Bankalar arasında müşteri çekmek için yaşanan rekabet Şubat ayında kızışarak faiz oranlarının düşmesine neden oldu. Bu uygun faiz oranları, hızlı nakit ihtiyacı olan ya da ev veya araba satın almak isteyen vatandaşların bankalardan kredi almayı düşünmeleri için ise iyi bir zaman. Bankaların Şubat ayı faiz oranlarını açıklaması, vatandaşların uygun faizli kredi arayışına girmesine neden oldu. Birçok kişi evini, arabasını ve kişisel ihtiyaçlarını finanse etmek için kredi arıyor. 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları kamuoyuna açıklandı. Kamu bankaları ortalama %1,69 ile %3,75 arasında faiz oranı sunarken, özel bankalar biraz daha yüksek ortalama oranlara sahip. Kamudanhaber'e göre Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredilerinde %0,69, taşıt kredilerinde ise %1,20 faiz oranına sahip.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak ayında politika faiz oranını değiştirmemesi, bankalar arasında en iyi faiz oranlarını sunma rekabetini yoğunlaştırdı. Yeni konut finansman modeli ve çeşitli kampanyalar da faiz oranlarının daha da düşmesine katkıda bulundu. Sonuç olarak, bankalardan kredi almak isteyenler, Şubat ayında düşük faiz oranlarından yararlanacak.