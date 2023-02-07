Bankalarda kredi seferberliği: Tek şartla 40.000 TL ödeyecek!

3 bankadan 40.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilecek.
3 BANKADAN 40 BİN TL'YE KADAR NAKİT KREDİ KAMPANYASIBugünkü haberlerde 3 bankadan peş peşe kampanya duyurulmuştur. Duyurulan bu yeni kampanyadan faydalanacak olanlar bankamatik kartları ile 40.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilecekler. 3 ayrı bankaya ait olan bu kampanyalarda, kredi ödemelerinin 3 ay ertelemeli olarak yapılabileceği duyuruldu.
KREDİYE BAŞVURMAK İÇİN DETAYLAR!
Akbank'tan kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara 40.000 TL için kredi puanının 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Akbank'tan cep telefonu üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara SMS ile kredi imkanı oluşturulurken, cep telefonunuzun mesaj kısmından girip "kredi" boşluk "TC kimlik numaranız" ile 4425'e SMS gönderilerek başvuru yapılabilecek. SMS ile başvuru yapıldıktan sonra, başvurunun şartlarına uygun olması halinde, kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca Ziraat ve Vakıfbank'tan da ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenlerin başvuru şartlarını taşımaları halinde kamu bankalarından düşük faiz oranları ile beraber kredi kullanabilecekleri açıklandı. Kredi başvurusu yapanların, en yakın Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmesi halinde aynı gün işlem yapıp kredi ödemelerini alabilecekleri paylaşıldı. Bu kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, başvuru şartlarına uygun olarak hareket etmesi halinde hızlı ve düşük faizli kredi ödemelerinin yapılabileceğini hatırlatıyoruz. Bu yeni kampanyalar, kredi alan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasına ve kredi ödemelerinin daha kolay gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır.