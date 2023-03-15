Bankalarda promosyon çılgınlığı başladı! Bu banka ne 10 ne 20 bin veriyor: Bakın rekora nasıl koştu!

Bankalar genellikle yılda birkaç kez, özellikle belirli günlerde müşterilere promosyon kampanyaları düzenlerler. 2023 yılı için promosyon dönemi Mart ayı olarak belirlendi ve müşteriler bankaların vereceği promosyon ücretlerini merak etmeye başladılar.
BANKALARDA REKOR PROMOSYONLAR DEVAM EDİYOR! BAKIN BU BANKANIN PROMOSYONU TAM 31.400 TL!
Bankaların emeklilere yönelik tanıtım kampanyaları devam etmekte olup, bu durum çalışanların da ilgisini çekmektedir. Çalışanlar, kurumlarının bankalarla yapacakları anlaşmaları merak ediyor ve bu konuda bankalarla görüşmeler sürüyor. Çalışanlara verilecek maaş ikramiyeleri konusunda bankalarla anlaşmaya varılması halinde bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, müdürlükler, sendikalar ve diğer kurumlar kampanya hakkında bilgi veriyor. Bu sayede tanıtım kampanyaları hakkında da kamuoyu bilgilendirilmektedir. Bankaların yapmış olduğu kampanyalar ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. Demokratik Sağlık-Sen İzmir Şubesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün Yapı kredi
Bankası ile yaptığı anlaşma kapsamında 1. basamak çalışanlarına 24 bin TL, 2. ve 3. basamak çalışanlarına ise 31.400 TL maaş promosyonu verileceğini duyurdu. Promosyonların 15-20 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı belirtiliyor. Promosyondan faydalanmak isteyen sağlık sektörü çalışanları, hangi şartları sağlamaları gerektiğini merak ediyorlar.
BANKALARDAN PROMOSYON DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR
Çalışanlara verilecek promosyonlara ilişkin gelişmeler çeşitli kurumlar tarafından duyurulmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından yakın zamanda promosyon ödemelerine ilişkin yeni açıklamaların yapılması bekleniyor. Bu terfiler, çalışanlara maddi açıdan yardımcı olacaktır ve bu nedenle birçok kişi tarafından yakından takip edilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler ilgili bankanın internet sitelerinden veya Demokratik Sağlık Sendikası İzmir Şubesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.