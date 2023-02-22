Bankalarda promosyon çılgınlığı! Bu bankalar 17.000 TL'ye yükseltti: Tarihi kaçıran pişman olacak!













Eğitim Bir-Sen'den Promosyon Açıklaması!

Son dakika haberine göre, promosyonlarla ilgili yapılan güncellemeler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Promosyon ödemelerinin 18 bin TL'nin üzerinde olacağı belirtildi ve bu durum pek çok kişiyi şaşırttı. Kimlerin bu yüksek ödemeden faydalanacağına dair açıklama yapıldı. 3 yıl aradan sonra yapılan bu artış, özellikle Eğitim Bir-Sen Sendikası üyeleri tarafından yakından takip edildi ve sendikaya ne kadar ödeme yapılacağı kesinleşti.Son gelişmeye göre, promosyondaki ödemeler güncellendi ve Eğitim Bir-Sen Atakum'a çalışanlara 18.910 TL'lik bir promosyon ödemesi yapılacak. Bu, son üç yılda yapılan ödemelerle karşılaştırıldığında 8.660 TL'den 10.250 TL'ye yükselmiş ve nihayetinde 18.910 TL'ye ulaşmıştır.Eğitim Bir-Sen Atakum, ekonomik dalgalanmaların etkisiyle promosyon güncellemelerinin zaruri olduğu görüşünde olduklarını belirtti ve yeni bir kazanım sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını açıkladı. Mevcut sözleşmenin feshedilmeden ve ceza ödenmeden yapılan güncellemenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden sendika, il başkanı, ilçe müdürü, ilçe şube müdürleri ve üyelere verdikleri destek için teşekkür etti.