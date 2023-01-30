Bankalarda promosyon çılgınlığı! Tamı tamına 36.000 TL'yi sadece o banka verecek! Böylesi hiç görülmedi

Bankalar son dönemde belirli kurumlara ödenen promosyon ücretleriyle gündeme geldi. Bu doğrultuda hangi bankanın hangi kuruma ne kadar ödeme yaptığı resmi açıklamadan belli oluyor. Son olarak, Yapı Kredi'nin BOTAŞ çalışanlarına yaptığı ödeme bir anda gündeme geldi. Bu rekor promosyon ödemesi 2023 yılına iz bıraktı. İşte resmi duyuru ve detaylar...
BOTAŞ'A 35.950 TL'LİK PROMOSYON!
Yapı Kredi, BOTAŞ'ta çalışanlara 35.950 TL reklam ücreti ödüyor. Nihayet görüşmeler sırasında bu ödeme konusunda anlaşmaya varıldı. BOTAŞ 2023 ihalesine en yüksek teklifi Yapı Kredi'nin vermesinin ardından müjdeli haber sosyal ağlardan duyuruldu.