Finans
30 Ocak 2023 - 08:15

Bankalarda promosyon çılgınlığı! Tamı tamına 36.000 TL'yi sadece o banka verecek! Böylesi hiç görülmedi

Promosyon ödemeleri konusunda bankaların aldığı kararlar gündemde yerini koruyor. Banka, 35.950 TL promosyon ödemesi yapacağını açıklayarak 2023 yılı rekoruna sahip oldu. Emekliler ve çalışanlar bu haberi duyduktan sonra kulaklarına inanamadı. 35.950 TL'lik promosyondan kimler yararlanabilecek? Sorusu ise merak uyandırdı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
30 Ocak 2023 - 08:15
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Bankalarda promosyon çılgınlığı! Tamı tamına 36.000 TL'yi sadece o banka verecek! Böylesi hiç görülmedi
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Bankalar son dönemde belirli kurumlara ödenen promosyon ücretleriyle gündeme geldi. Bu doğrultuda hangi bankanın hangi kuruma ne kadar ödeme yaptığı resmi açıklamadan belli oluyor. Son olarak, Yapı Kredi'nin BOTAŞ çalışanlarına yaptığı ödeme bir anda gündeme geldi. Bu rekor promosyon ödemesi 2023 yılına iz bıraktı. İşte resmi duyuru ve detaylar...

Promosyon

BOTAŞ'A 35.950 TL'LİK PROMOSYON!



Yapı Kredi, BOTAŞ'ta çalışanlara 35.950 TL reklam ücreti ödüyor. Nihayet görüşmeler sırasında bu ödeme konusunda anlaşmaya varıldı. BOTAŞ 2023 ihalesine en yüksek teklifi Yapı Kredi'nin vermesinin ardından müjdeli haber sosyal ağlardan duyuruldu.

PROMOSTON ÖDEMESİ İLGİ GÖRDÜ!

Promosyon ödemeleri 2023 yılında daha da fazla ilgi gördü. Bu doğrultuda düşünerek yeni promosyon teklifleri de gelebilir. Emeklilere ve özellikle EYT üyelerine yönelik promosyon teklifinde son durum merak ediliyor. Burada yeni bir düzenlemeye imza atılması muhtemeldir. Bankaların SGK'yla düzenlediği resmi toplantının detaylarını sormaya başladılar. Promosyon tutarları buna göre biraz genişletilecektir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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