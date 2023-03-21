Bankalarda Ramazan seferberliği! Şubeye gidip formu doldurana 11 bin TL nakit desteği: Son tarih verildi

Banka, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nda artabilecek ihtiyaçları karşılamak için 11.000 TL'lik nakit kampanyası başlattı. Kampanya müşterilerin önceliklerine göre ayarlamıştır. Banka müşterisi olmayan vatandaşlarda bu kampanyadan yararlanabilecek. 11 bin TL ödeme desteğinden faydalanabilecekler. Banka, bu kampanya ile birlikte artan nakit ihtiyacına çözüm bulmakta ve müşterilere nakit desteği sunmaktadır.
Bankanın kampanyası, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için müşterilere özel düzenlediği bir kampanya olmuştur. Bankalar bu zamanlarda müşterilerine özel ihtiyaç kampanyaları sunarak destek vermektedirler.
BANKADAN YENİ MÜŞTERİLERİNE 11 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ
Garanti BBVA, yeni banka müşterilerine özel yeni bir destek kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında 31 Mart 2023 tarihine kadar 10.000 TL'ye varan faizsiz nakit avans, BBVA Mobil banka müşterilerine ve Garanti'den kredi
kartı başvurusu onaylanan müşterilere sunuluyor. Ayrıca 20 Nisan 2023 tarihine kadar kredi kartıyla bin TL harcama yapan müşterilere bin TL banka ikramiyesi dağıtılacak. Bu sayede yeni banka müşterileri 11.000 liraya kadar finansman desteği alabilmektedir. Garanti BBVA kampanyası, bankaların müşterilerine sunduğu birçok avantajdan biridir. Bankalar finansal hizmetlerini sunmaya, çeşitli kampanya ve indirimlerle müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
GARANTİ BANKASINDAN 27 MAYIS TARİHİNE KADAR SÜRE
Garanti BBVA'nın düzenlediği destek kampanyasından faydalanmak için Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvuruların taşınabilir araçlar kullanılarak yapılması durumunda her iki kampanyanın da fayda sağlayabileceği bildirildi. Kampanya süresince kazanılan bonuslar 27 Nisan – 27 Mayıs 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek. Ancak bonusların kullanılması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde iade edileceği hatırlatıldı. Garanti BBVA, kampanyanın sitenin cüzdanından yapılan harcamaları karşılamadığını da belirtti. Garanti BBVA, bu kampanya ile müşterilerinin Ramazan öncesi ve Ramazan ayı boyunca nakit ihtiyaçlarına çözüm sunmak istiyor.