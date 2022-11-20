EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 00:06

Bankalarda Togg kredi kampanyası olacak mı? Yerli ve milli otomobil Togg için uygun kredi çıkacak mı?

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG almak isteyen vatandaşlar kredi kampanyaları hakkında araştırma yapıyor. TOGG için kredi verilip verilmediği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkındaki açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 00:06
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Bankalarda Togg kredi kampanyası olacak mı? Yerli ve milli otomobil Togg için uygun kredi çıkacak mı?


İlk yerli otomobilimiz TOGG tanıtımları yapılırken araca sahip olmak isteyen binlerce vatandaş kredi kampanyaları hakkında araştırma yapmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda seri üretime başlama TOGG için hangi kredi kampanyalarını yer aldığı merak ediliyor. Vatandaşların merakını giderecek konu hakkındaki açıklama Bakan Nebati’den geldi. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

TOGG ARAÇLAR İÇİN KREDİ VERİLECEK Mİ?

TRT Haber'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kamu bankaları ile görüşme sağlandığını belirten Bakan Nebati, TOGG alımları için kar etmeden kredi verilebileceğini aktardı. Nebati, kamu ve katılım bankalarının araçlara ulaşma noktasında gerekli görülmesi durumunda kazanmamak üzere düşük maliyetlerle kredi desteği vereceğinin altını çizdi.



TOGG Kredi Kampanyası

KREDİ PAKETİ BELLİ OLDU

Konu hakkında açıklamalarına devam eden Nebati, ilerleyen süreçte bitme aşamasında olan Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) %100 fatura üzerinden işlem yapılacağını aktardı.Bu kapsamda paranın döviz, altın ya da ihtiyacı olmayanlara gitmesinin engelleneceği ifade edildi.

KGF kredi paketinin, işletme sermayesi ve bilançosunun banka tarafından finanse edileceğini vurgulayan Nebati, istemeyen kişiler için gerçekten ihtiyacı olan firmalara yönlendirme yapılacağının altını çizdi.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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