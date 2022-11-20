İlk yerli otomobilimiz TOGG tanıtımları yapılırken araca sahip olmak isteyen binlerce vatandaş kredi kampanyaları hakkında araştırma yapmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda seri üretime başlama TOGG için hangi kredi kampanyalarını yer aldığı merak ediliyor. Vatandaşların merakını giderecek konu hakkındaki açıklama Bakan Nebati’den geldi. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 00:06
Bankalarda Togg kredi kampanyası olacak mı? Yerli ve milli otomobil Togg için uygun kredi çıkacak mı?
Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG almak isteyen vatandaşlar kredi kampanyaları hakkında araştırma yapıyor. TOGG için kredi verilip verilmediği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkındaki açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 00:06
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