Bankalardan acil nakit kredi kampanyası! O banka şartsız belgesiz gidene 20.000 TL veriyor

Akbank'ın başlatmış olduğu kampanyada, gelir belgesi olmadan 20.000 TL kredi ödemesi yapılacağı bildirildi. Özel bankalar arasında en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank, son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalarda gelir belgesi olmadan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkese belli şartlar doğrultusunda kredi vereceğini duyurdu. 20.000 TL'ye varan 36 ay vade fırsatı olan ihtiyaç kredisiyle birlikte acil nakde ihtiyacı olan herkesin yüzü gülecek. 20.000 TL'ye varan 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanılarak banka tarafından ödeme alacaklara ilk taksit ödemesi de 3 ay ertelemeli olarak kredi verilebilir açıklaması yapıldı. Akbank'ın başlatılmış olduğu yeni nakit kampanyasında kredi işlemlerini gerçekleştirecek herkese kredi puanının uygun olması halinde cep telefonlarıyla da kredi verilebilecek.
AKBANK KREDİ BAŞVURUSU
Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarını karşılıyorsanız ve kredi puanınız yüksekse mobil bankacılık uygulamasını indirerek birkaç tıkla birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Uygulamaya giriş yapılmasının ardından ihtiyaç kredisi başvurunuzu bu uygulama aracılığıyla gerçekleştirerek, şubelere gitmeden de başvuru işleminde bulunabilirsiniz. Akbank internet bankacılığı dışında, Akbank şubelerinden kimlikle beraber de başvuru gerçekleştirilmektedir. Kredi başvurusunu internet bankacılığı dışında, kısa mesaj aracılığıyla veya 444 25 25 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla da yapabilirsiniz. Sonucu öğrenmek isterseniz çağrı merkeziyle tekrardan iletişime geçmeniz yeterlidir.