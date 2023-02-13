Bankalardan az önce duyuruldu! Geliri olan herkesi kapsıyor: 100.000 TL hesaplara yatırılacak

PTT ve 4 banka arasında imzalanan anlaşma ile 100.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacak. Bu anlaşma ile, ilaç, gıda gibi maddi zorunluluklarını karşılayamayan vatandaşların nakit ihtiyacı karşılanacak. Vatandaşlar, banka ve PTT şubelerinden nakit çekme işlemlerini yapabilecekler. Anlaşma ile birlikte, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hızlıca ve kolayca yardım edilecek. Bu anlaşmayla, kriz sürecinin en büyük mağduru olan vatandaşların acil maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına çok büyük katkı sağlanmış olacak. Bu anlaşma ile, sosyal güvenlik ve yardım almayan kişilerin de nakit ihtiyaçlarının karşılanmasının önü açılmış olacak. Bu anlaşma ile vatandaşların nakit ihtiyacı kolaylıkla karşılanacak ve nakit ihtiyacı olanların daha kolay bir şekilde yardım alması sağlanacak.
4 BANKA VE PTT'DE BÜYÜK KAMPANYA BAŞLADI! 100.000 TL NAKİT ÖDEME ALMAK İÇİN TC KİMLİK KARTIYLA BAŞVURU YETİYORBaşvurularınızı ücretsiz olarak bankaların internet şubeleri veya mobil bankacılık hizmetleri üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca bankaların şubelerinden ve PTT'den de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bankalar, TC kimlik kartıyla kredi başvurularının kabul edileceğini belirtti. Banka tarafından 100.000 TL'ye kadar olan krediler 24 ay vadeli olarak verilecek ve düşük faizli seçenekler sunulacak. Kredi alımlarının ödemesi 3 ay erteleme seçeneği ile sunulacak. Bu kampanyaya başvuran kişiler, kredilerinin kendileri için en uygun olan seçeneğini seçebilecek. Bankalar, bu kampanyaya başvuranların tüm taleplerini karşılayacak ve kolaylıkla ihtiyaç kredisi almalarını sağlayacak.
5 BANKADAN BÜYÜK KAMPANYA
PTT, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank ve Akbank'ın sunduğu dev ihtiyaç kredisi kampanyası, başvuruda bulunan kişilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Online bankacılık hizmetleri veya banka şubelerinden başvuru yapılabilen bu kampanyaya, 24 ay vadeli olarak 3 ay ödeme erteleme imkanı da sunulmaktadır. Özel bankalarda faiz oranı olarak %1.89 olarak belirlenirken, kamu bankalarının uygulamış olduğu faiz oranı %1.79 olarak öngörülmüştür. Bu oranlar üzerinden kredi kullanmak isteyenler, herhangi bir banka şubesine giderek bilgi almaya ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Bankalar tarafından öngörülen kredi kullanım koşullarının yerine getirilmesi durumunda, başvuran kişi ihtiyaç kredisi alabilir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, kredi notu yüksek olmak gibi koşullar aranıyor olmakla birlikte, düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin bankalardan başvuru yapmaları için gerekli olan başvuru şartları da açıklanmış durumda. Bankalar arasında kampanya kapsamında belirlenen kredi politikalarına göre farklı başvuru şartları da yer almakta. Bu noktada bankaların resmi internet sitelerinin ziyaret edilmesi ve buradan alınacak net bilgiler ışığında ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmalıdır. Bankalarda çalışan yetkililerin desteğiyle istenilen kredi kullanılabilecek şekilde, kredilerin geri ödeme planları da çizilebilir. Böylelikle düşük faizli ihtiyaç kredisi ile karşılaşılan finansal sıkıntıların ortadan kaldırılması sağlanmış olacaktır. 24 AY VADELİ 3 AY ÖDEME ERTELEMELİ KREDİ
Kredi ihtiyacınızı karşılamak için bankalardan düşük faizli ihtiyaç kredileri temin edebilirsiniz. Vade olarak 24 ay olarak uygulanıyor. Ancak, bu vadeyi 3 ay ödeme erteleme hakkınızı kullanarak uzatabilirsiniz. Aynı zamanda, daha düşük limitler için daha uzun vadeler de mevcuttur. Örneğin, krediniz 50.000 TL olarak kullanılırsa, bankalar sizin için 36 ay vade imkanı sunabilir. Bu kredilerin geri ödeme planının daha kolay ve esnek olmasını sağlamak için, bazı bankalar vadesiz krediler de sunmaktadır. Bu seçeneklerden birini kullanarak, kredi ihtiyacınızı daha kolay ve esnek bir şekilde karşılayabilirsiniz.