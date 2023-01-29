Bankalardan beklenmeyen atak! Yana yakıla para arayana flaş kredi paketi! Şartlar esnedi

Birçok banka müşterilerine uygun faizli ve uygun ödeme planlı kredi paketleri ile yardımcı olmaya devam ediyor. Akbank, Yapı Kredi ve Denizbank müşterilerine acil ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Peki krediye nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ACİL İHTİYAÇ KREDİSİAkbank, Yapı Kredi ve Denizbank müşterileri için nakit ihtiyacı olanlara acil ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kredi almak isteyen vatandaşlar kredi ödemelerini istedikleri zaman alabilecekler. Uygun faizli olarak verilecek kredi başvurusu kredi notuna göre değerlendirilecek.
Eğer kredi çekmek isteyen vatandaş bahsi geçen bankalarda müşteriyse telefonlarının kısa mesaj yoluyla başvuru yapabilecek. Aynı zamanda internet üzerinden de başvuru yapılabilecek. Kredisi onaylanan müşteriler kredilerini diledikleri zaman en yakın şubeye giderek alabilecekler. Akbank, Yapı Kredi ve Denizbank internet sitelerine girerek kampanya detayları buradan öğrenilebilir. Bankalar, acil ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar gelir belgesi talep etmeyecek. Ödemeler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak planlanacak. Kişiler mobil uygulamalar, internet bankacılığı ve kısa mesaj yoluyla başvuru yapabilecek.