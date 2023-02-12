Bankalardan dev kredi kampanyası! O oran bu kişilere özel açıklandı: Oluk oluk para dağıtılacak!







ŞUBAT AYI İÇİN EN UYGUN İHTİYAÇ VE KONUT KREDİLERİ BELİRLENDİ! Şubat ayında, konut kredileri ve ihtiyaç kredileri için en uygun faiz oranlarını belirlemek üzere bankalar tarafından çeşitli kampanyalar açıklandı. Enflasyon oranlarının artması ve alım gücünün düşmesi nedeniyle, vatandaşlar nakit sıkıntısı çekmeye başladı. Bu nedenle, bankalar kredi kampanyalarını harekete geçirdi ve vatandaşlara nakit avans imkanı sağladı. Şubat ayında en uygun krediyi hangi banka veriyor? En düşük faiz oranını hangi banka açıkladı? Kaç ay vade imkanı var?





İŞTE BANKALARIN KREDİ KAMPANYALARI!

Şubat ayına özel ihtiyaç ve konut kredileri için en uygun faiz oranlarını ve bankaların geri ödeme şartlarını belirleyen kampanyalar açıklandı.İng Bank ve Denizbank, ihtiyaç kredisi için 0,99 faiz oranı uyguladı. Ziraat Bankası 10 bin TL nakit ödemeyi 6 ay vade ile faizsiz olarak müşterilerine sunuyor, İş Bankası ile Yapı Kredi Bankası da, sıfır faiz ve taksit imkanıyla 10 bin TL nakit avans imkanı sağlıyor. Konut kredileri için bankalar en düşük faiz oranlarını uygulamaya başladı. Ziraat Bankası, 496.566 TL tutarındaki kredi için yüzde 1.29 oranında faiz ve 4.104 TL aylık taksit ödemesi uyguluyor. 636.291 TL tutarındaki kredi için faiz oranı yüzde 1.89 ve 5.284 TL aylık taksit ödemesi uygulanıyor. İş Bankası, 659.974 TL tutarındaki kredi için yüzde 1.98 oranında faiz ve 5.470 TL aylık taksit ödemesi uyguluyor. Garanti Bankası ise, 665.734 TL tutarındaki kredi için yüzde 1.99 oranında faiz ve 5.491 TL aylık taksit ödemesi uyguluyor. Şubat ayında, bankalar tarafından açıklanan konut kredisi ve ihtiyaç kredisi kampanyaları vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü. Bankalar, müşterilerine çok büyük kolaylıklar sağlayarak artık kredi kampanyalarını mobil uygulama kullanarak dakikalar içerisinde hesabınızda görebiliyorsunuz. Vatandaşların nakit sıkıntısı yaşadığı bu dönemde, bankalar tarafından sunulan kredi kampanyalarının daha da arttırılmasının beklentisi ile hareket ediliyor.