Kredi
08 Şubat 2023 - 08:15

Bankalardan faiz indirimi: Kredi çekmek isteyenlere bu bankalarda en büyük kıyak!

Türkiye'nin geçtiği zor zamanlarda bankalar da kredileriyle destek olmaya devam ediyor. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için düşük faizli kredi paketleri yapılıyor. Kredi paketleri haberimizde.

Kredi
08 Şubat 2023 - 08:15
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Bankalardan faiz indirimi: Kredi çekmek isteyenlere bu bankalarda en büyük kıyak!
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Düşük faizli kredi paketleri ile paraya ihtiyacı olan vatandaşlara destek olan bankalar yeni kredi paketini açıkladı. Hem düşük faiz hem de uzun vade süreleri vatandaşların kredi çekebilmesini ve daha sonra da geri ödeyebilmesini kolaylaştırıyor. Banka açıklamaları detaylarda.

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KAMU BANKALARINDA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ



Kamu bankaları bu ay yeni paketleri açıklamaya başladı. Ülkenin de içinde bulunduğu zor dönemleri de göz önüne alınarak düşük faizli krediler verileceği açıklandı. Müşterilerin kolaylıkla ulaşılabilmesi için hem mobil bankacılık hem de internet bankacılığı aracılığıyla başvuru gerçekleştirilebilecek. Müşteriler başvuru yaptıktan sonra 0.48 oranında düşük faizle 10.000 TL'ye kadar krediler verilecek. Bankalarda bazılar bu paketlerin ağustos ayına kadar devam edeceğini duyurdu. Müşteriler, şubelere dahi gitmeden kredilere başvuru yapabilir.

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ÖZEL BANKALAR DA AÇIKLADI

Kamu bankalarının açıklamalarından sonra bazı özel bankalarda kredi faizlerini açıkladı. İNG ve FİNANSBANK faizleri ve kredi limitlerini açıkladı. Kredi faizleri kamu bankalarına göre daha yüksek olsa da limitlerin yüksek olması özel bankalarında tercih edilmesine neden oldu. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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