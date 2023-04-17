Bankalardan faizsiz kredi kampanyası! İş Bankası duyuru yaptı: O şartla sıfır faizli kredi dağıtacak! İş Bankası faizsiz olarak borç para veriyor. Başvuru ekranı açıldı. Haberi duyan araştırmaya başladı. İş Bankası'nın duyurduğu faizsiz borç kampanyasının detayları haberimizde olacak. İşte detaylar...
İŞ BANKASINDAN FAİZSİZ BORÇ KAMPANYASI HABERİ
İş Bankası faizsiz borç para vereceğini açıkladı. 20 bin TL'ye kadar yapacağı kredi ödemesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kampanyaya için katılım tarihinde de son gün verildi. 30 nisan tarihine kadar kampanyadan yararlanacaklar bu fırsatlardan yararlanabilecekler. İşte ayrıntılar...
Türkiye'de İş Bankası'nın açıkladığı yeni kampanya detayları da belli oldu. Kampanyada 20 bin TL'sına kadar faizsiz kredi verilecek. Kampanya 30 nisan tarihine kadar geçerli olacak. İş Bankası 20 bin TL'sına kadar faizsiz kredi veriyor. İş Bankası'nın paylaştığı bilgilere göre İşCep uygulamasında yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" sekmesinden banka müşterisi olduğunda kredi kartına 20 bin TL kadar taksitli nakit avans imkanından da faydalanabileceği açıklandı. Özel banka denilince ilk akla gelen bankalardan biri olan İş Bankası müthiş bir kampanya duyurusu yaptı. Duyuruya göre banka, 20 bin TL kadar faizsiz parayı müşterilerine verecek. Hesaplara aktarılacak 20 bin TL'ye kadar varan nakit avanslar için ise; İşCep uygulamasında bulunan "Müşteri Olmak İstiyorum" sekmesinden müşteri olma işlemini tamamladıktan sonra, kredi kartına 20 bin TL'sına çıkan faizsiz nakit avans imkanından yararlanabiliyorsunuz. Hem de faizsiz olarak. Kampanya süresi 15 nisan ve 30 nisan arası olarak belirtildi. Vade seçeneği 5 aylık süreçler için geçerlidir. Nakit avans tutarı 300 TL ve 20 bin TL arasında olacaktır. Kampanya bir seferliktir. Her müşterinin kampanyadan yararlanma için tek bir hakkı bulunmaktadır.