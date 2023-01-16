Kredi
16 Ocak 2023 - 18:00

Bankalardan fiyakalı ödemeler başladı! Kimlik son rakamı 0,2,4 olanlara 47.000 TL nakit para akacak: Bunu yapanların şubeye gitmesine lüzum yok!

Akbank ve Yapı Kredi tarafından yapılan yeni duyuruda başvuru şartlarını taşıyan banka müşterilerine 49.000 TL'yi bulan ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. İşte, acil nakit ihtiyacı olanların cebini rahatlatacak kredi kampanyasıyla ilgili detaylar...

Kredi
16 Ocak 2023 - 18:00
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Bankalardan fiyakalı ödemeler başladı! Kimlik son rakamı 0,2,4 olanlara 47.000 TL nakit para akacak: Bunu yapanların şubeye gitmesine lüzum yok!


Akbank ve Yapı kredi Bankası'nın başlattığı yeni kredi kampanyası kapsamında, belirli şartları taşıyan müşterilere 49.000 TL'yi bulan kredi verilecek. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme planının sağlanacağı kredi kampanyasının başvuru şartları da belli oldu.

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Akbank ve Yapı Kredi'nin sunduğu kredi fırsatından faydalanmak isteyenlerin banka müşterisi olması gerekiyor. Bankada hesabı olanlar çeşitli kanallar üzerinden kredi başvurusu yapabilecek. Kimlik numaralarıyla yaptıkları başvurusu onaylananların kredisi beş dakikada hesaplarına yatırılacak.



Akbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler başvuru işlemlerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden ya da banka şubeleri üzerinden yapabilecekler.

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Yapı Kredi'nin sunduğu ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenler de yine mobil uygulama üzerinden ya da banka şubelerinden kolaylıkla yapabilecekler.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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