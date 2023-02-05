Bankalardan flaş açıklama: Emekli promosyonunda yeni rakamlar ayyuka çıktı

Promosyon çalışmaları devam ederken EYT ile birlikte bankaların emekli promosyon tutarlarının rekor kırması bekleniyor. Peki bankalar bu sene ne kadar promosyon ödemesi yapacak? Emekli promosyonları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARIPromosyon tutarları ile ilgili bankaların çalışmaları devam ederken Bakanlık tarafından vatandaşlar için de avantaj sağlanacağı öğrenildi. Aynı zamanda promosyon ödemelerinin rekor kırması bekleniyor. Cumhurbaşkanının da değerlendirmelerine göre meclis onayından geçtikten sonra ekonomi paketi yasası geleceği ve bu durumun vatandaşın maaşına da yansıyacağı öğrenildi.
Recep Tayyip Erdoğan bankaların promosyon süreçlerinin de yakından takip edildiğini, promosyon ödemelerinde yüzde 45 kadar bir artış olması beklendiğini söyledi. Aynı zamanda bu çalışma süreci bittikten sonra promosyon ödemelerinin 13 bin TL seviyelerini göreceği bekleniyor. Emekli vatandaşlar kendilerine en uygun bankayı ve promosyon tutarını öğrendikten sonra maaşlarını taşıyarak promosyon ödemesinden faydalanabilecekler. Müjdeli haber emeklilere verildikten sonra bütün emekli vatandaşlar ve EYT ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar promosyon çalışmalarının biteceği tarihi merakla bekliyor.