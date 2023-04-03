Bankalardan flaş destek kararı! Ay sonunu getiremeyenlere 25.000 TL nakit ödenecek: Son tarih duyuruldu

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını son dönemlerde yakından takip ediyor. Peki hangi bankadan 25 bin TL kredi alınır? Şartlar ne olacak? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 25 BİN TL KREDİ DESTEĞİRamazan Bayramı yaklaşırken nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların düzenlediği kredi kampanyaları da hız kazandı. Müjdeli haber Akbank tarafından verildi. Nisan ayı özel olarak düzenlenen kredi kampanyası kapsamında müşteri potansiyelini artırmak isteyen Akbank yeni müşterilerine 25 bin TL kredi imkanı verecek. Akbank 25 bin TL kredi kampanyası 14 Nisan gününe kadar banka müşterisi olan vatandaşlar için geçerli olacak.
Bu tarihe kadar mobil uygulama üzerinden banka müşterisi olan vatandaşlar 10 bin TL ihtiyaç kredisi ve 15 bin TL nakit avans kullanabilecek. İhtiyaç kredisi vade süresi 12 ay olarak düzenlenecek. 15 bin TL faizsiz nakit avans ödemesi ise 6 ay süreyle olacak. Akbank 25 bin TL krediden faydalanmak için müşteri olunduktan sonraki 10 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan müşteriler 10 bin TL ihtiyaç kredisinin yanında 1000 TL ve 10 bin TL arasında nakit avans başvurusu da yapabilecek. Taksitli nakit avans kullanımları bireysel kredi kartı başvurusu yapan müşteriler için sunulacak. Akbank kredi kartı onaylanması gerçekleştikten sonra taksitli nakit avans kullanımı sağlanacak ve nakit avans miktarı kredi kartı limitine göre değişkenlik gösterecek.