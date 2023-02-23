Kredi
23 Şubat 2023 - 18:30

Bankalardan flaş kredi kararı! 2 yıl ertelemeli 240.000 TL kredi paketi çıktı: İşte şartlar

Depreme maruz kalan bölgelerin yeniden inşası sırasında mali yardım paketleri ve krediler açıklandı. Bu çerçevede deprem bölgesinde yaşayanlar evlerini yıkmak yerine güçlendirmek için 240 bin liraya kadar kredi alabiliyor. Bina güçlendirme kredisi ile hasarlı evi olan vatandaşlar 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıla varan vade ile kredi alabiliyor. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Kredi
23 Şubat 2023 - 18:30
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Bankalardan flaş kredi kararı! 2 yıl ertelemeli 240.000 TL kredi paketi çıktı: İşte şartlar
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Depremden sonra evleri hasar gören vatandaşlar parayı nereden alacaklarını düşünürken, kamu yardımlarının detayları ortaya çıktı. Evi değişen vatandaşların yardımına krediler yetişiyor. 2022'de üst limit ve faiz desteği ikiye katlanınca konut inşaat ve alım kredisi ile işyeri inşaat kredisi 400 bin liradan 600 bin liraya çıkarıldı. Evlerini yıkmanın yerine güçlendirmenin amacında olan vatandaşlar için 160 bin lira olan modernizasyon kredisi 240 bin liraya çıktı. Faiz desteği ise 400 puan üzerinden 600 baz puan oldu. Faiz desteği verilen kredinin toplam tutarı son düzenleme ile 2 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı.

Bina Güçlendirme Kredisi

RİSK RAPORU İLE BANKA BAŞVURUSU



Sadece deprem bölgelerinde yaşayanların değil, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların da yararlanabileceği yapı modernizasyon kredisi hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi İktisat Fakültesi Doç. DR. Serpil Kahraman, “Esasen bu kredi yaklaşık üç yıldır sistemde. Bina güçlendirme kredisi almak isteyen vatandaşlarımız, öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkili kılınan bir yapı denetim firmasından alacakları riskli yapı raporu akabinde bankaya başvurması gerekiyor” dedi.

“RİSKLİ KONUT SAYISI 6,5 MİLYON”

“Kredi, düşük faiz oranlarının yanı sıra 2 sene geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vadelerle alınabiliyor. Kentsel dönüşüm ve güçlendirme çerçevede verilen desteklerin üst limiti ise, 2 katına çıkarıldı” diyen uzman isim, “Yenilenecek binalar harç ödemelerinden muaf olurken, konut sahipleri de 18 aya kadar kira desteği alabiliyor. Türkiye’de riskli konut sayısının ise, yaklaşık 6 buçuk milyon olduğu tahmin ediliyor” ifadelerine yer verdi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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