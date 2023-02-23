Bankalardan flaş kredi kararı! 2 yıl ertelemeli 240.000 TL kredi paketi çıktı: İşte şartlar

Depremden sonra evleri hasar gören vatandaşlar parayı nereden alacaklarını düşünürken, kamu yardımlarının detayları ortaya çıktı. Evi değişen vatandaşların yardımına krediler yetişiyor. 2022'de üst limit ve faiz desteği ikiye katlanınca konut inşaat ve alım kredisi ile işyeri inşaat kredisi 400 bin liradan 600 bin liraya çıkarıldı. Evlerini yıkmanın yerine güçlendirmenin amacında olan vatandaşlar için 160 bin lira olan modernizasyon kredisi 240 bin liraya çıktı. Faiz desteği ise 400 puan üzerinden 600 baz puan oldu. Faiz desteği verilen kredinin toplam tutarı son düzenleme ile 2 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı.
RİSK RAPORU İLE BANKA BAŞVURUSU
Sadece deprem bölgelerinde yaşayanların değil, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların da yararlanabileceği yapı modernizasyon kredisi hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi İktisat Fakültesi Doç. DR. Serpil Kahraman, “Esasen bu kredi yaklaşık üç yıldır sistemde. Bina güçlendirme kredisi almak isteyen vatandaşlarımız, öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkili kılınan bir yapı denetim firmasından alacakları riskli yapı raporu akabinde bankaya başvurması gerekiyor” dedi.