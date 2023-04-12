Ülkemizde yaşanan ekonomik krizler peş peşe gelirken bazıları evlenmek bazıları ise iş kurmak için ya da mal mülk sahibi olmak adına nakit arayışlarda olurken günümüzde borçsuz insan sayısı gün geçtikçe azalıyor. Bununla beraber Merkez Bankası harekete geçerken milyonların yüzünü güldürecek haberi verdi. Bankalardan 70 bin TL üzeri kredi çekmek isteyip çekemeyenler için sınırlama getirildi. Merkez Bankası tarafından gelen açıklama üzerine bankacılık üzerinden 70 bin TL üzerindeki krediler için faiz oranlarını yeterli olmadığı belirtirlirken bununla beraber kredi miktarlarının azalmasıyla vadelerde gerileme dikkatleri çekti. Mevduat faizi yüzde 60 olurken TL mevduata dönüşüm oranı hedeflenmesiyle geriye dönüş yapıldı.
Finans
12 Nisan 2023 - 21:15
Bankalardan flaş kredi kararı! Artık o miktarın üstü çekilemeyecek: Nakite ihtiyacı olanlara kötü haber
Nakit ihtiyacı olanlara bankalardan flaş karar gelirken Türkiye ekonomisinde düzeltilmeye çalışıldıkça daha kötüye gitmesiyle beraber banka denetlemeleri sıklık kazandı. Merkez Bankası yeni bir kararını açıklarken 70 bin TL üstü kredi kredi çekemeyenlere imkan sunuldu.
Finans
12 Nisan 2023 - 21:15