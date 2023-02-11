Bankalardan flaş promosyon hamlesi! Bunu yapanlar maaşı ikiye katlayacak

Yeni liste açıklandı ve "Emeklilerin Cebinden Mutluluk Getirme Kampanyası" çok konuşuluyor. EYT, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, çift maaş şeklinde ödeme alacaklar. 4A, 4B ve 4C Şubat tanıtım tablosu UP ile sunuluyor. Bankalar listesi şunlardır: Halkbank, Ziraat Bank, Vakıfbank, Garanti Bank, ING Bank, İş Bankası. Emekliler her yıl kamu veya özel bankalardan promosyon ödemesi almaktadır. EYT
düzenlemeleri kapsamında emekli olacak vatandaşların katılımı ile promosyonlardan yararlanan emekli sayısı artacak. Peki hangi banka ne kadar veriyor? Banka promosyonu için bankanın cari tutarı bu....
DENİZBANK: EYT kapsamında emeklilere özel kampanya başlattı. Otomatik ödeme talimatı verilmesi halinde, maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 4.500 TL, maaşı 3.500 TL'den 7.500 TL'ye kadar olanlara 5.250 TL, maaşı 7.500 TL'den olanlara 6.750 TL ve ödemeyenlere 7.500 TL promosyon 10.000 TL'den fazla promosyon vermektedir...
FIBABANKA: Maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 3.000 TL, 3.500 TL'den 7.500 TL'ye 3.500 TL, 7.500 TL'den 10.000 TL'ye 4.500 TL ve 7.500 TL'den 10.000 TL'ye maaşı 10.000 TL'den fazla olanlara 5.000 TL ödeme yapıyor. .
BBVA GARANTİSİ: Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.600 TL, emekli maaşı 3.500 ila 7.500 TL arasında olanlara 4.200 TL, emekli maaşı olanlara 7.500 ila 10.000 TL arasında olanlara 5.400 TL ve 10.000'den fazla olanlara 6.000 TL promosyon veriyor. TL. Ayrıca kredi kartı ile alışveriş yapan ve 31 Mart'a kadar toplamda en az 500 TL harcama yapanlar, otomatik ödeme ile en az 2 yeni sipariş vermeleri halinde 1.500 TL bonus kazanacak. Ayrıca internet ve mobil şubelerden yapılan para transferleri ile hafta içi saat 16:00'a kadar yapılan EFT işlemlerinden ücret almıyor, para çekme setinin tamamını kuruşa, mevduat ve krediye özel faiz oranları sunuyor.
HALKBANK: Maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 3.000 TL, 3.500 TL'den 7.500 TL'ye kadar olanlara 3.500 TL, 7.500 TL'den 10.000 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL teşvik veriyor. 10.000 TL. ING: Aylık geliri ve aylık tutarı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, aylık geliri 3.500-7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, aylık geliri 7.500-10.000 TL ve 7.500 TL'ye kadar olanlara 6.750 TL promosyon nakit ödemesi yapıyor. 10.000 TL ve üzeri olanlar için. Ayrıca yeni kredi kartı alıp 31 Mart'a kadar 500 lira harcayana 1.000 lira ikramiye sunuyor. Ayrıca özel faizli ihtiyaç kredisi ve ücretsiz ödenek gibi imkanlar da sunuyor. , müşteri temsilcilerine doğrudan erişim, ücretsiz tıbbi bilgi ve tavsiye ve ambulans. İŞ BANKASI: Maaşı 3.500 TL altı olanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası maaşı olanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası maaşı olanlara 6.750 TL, 7.500 TL ile 7.500 TL arası maaşı olanlara 7.500 TL ödeme yapmaktadır. 10.000 TL. 10.000 TL'den fazla. Maaşını taşıyan emekliler, Max kart ve ek kartlar için herhangi bir ücret ödememekte, havale ve EFT işlemlerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz olarak yapabilmektedir. KUVEYT TÜRKİYE: Maaşı 3.500 liranın altında olanlara 3.600 lira, maaşı 3.500 ile 7.500 lira arasında olanlara 4.200 lira, maaşı 7.500 ile 10.000 lira arasında olanlara 5.400 lira ve maaşı 10.000 liranın üzerinde olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. . Kart ile markette yapacağınız ilk 100 TL ve üzeri alışverişlere 20 TL hediye edilecektir. Normal ATM'lerden 2 kez ücretsiz nakit çekme (2000 TL limitli), ücretsiz EFT ve dijital kanallardan para transferi imkanı sunar ve üyelik kartı gerektirmez. Mevduat hesaplarından işlem ücreti almaz. ŞEKERBANK: Maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 7.500 ila 7.500 TL arasında olanlara 5.000 TL promosyon veriyor. 10.000 TL'den fazla parası olan 10.000 TL. Ücretsiz havale ve EFT, eve teslim ödeme ve şube önceliği gibi kolaylıklar da sunuyor. TÜRKİYE FİNANSAL: Maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 3.000 TL, maaşı 3.500-7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 5.000 TL olanlara 5.000 TL ödeme yapmaktadır. maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olanlar. 2 otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 250 TL, maaşı 3.500 ile 7.500 TL arasında olanlara 1.000 TL, maaşı 3.500 ile 7.500 TL arasında olanlara 1.500 TL ek ödeme yapılır. maaş 7.500 ile 10.000 TL arasında değişiyor ve 10.000 TL'den fazla olanlar için 2.000 TL. Yardım hesabına başvuranlar ise maaşı 3.500 TL'nin altındaysa 250 TL, maaşı yüksekse 500 TL ek ödeme yapmak zorunda. Böylelikle emekli ikramiyesinin toplam tutarı 7.500 TL'ye kadar çıkabilmektedir. VAKIFBANK: Maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 3.000 TL, maaşı 3.500 TL'den 7.500 TL'ye kadar olanlara 3.500 TL, 7.500 TL'den 10.000 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, maaşı olanlara 5.000 TL ödeme yapmaktadır. 7.500 TL maaş 10.000 TL üzeri maaş. ATM'lerden, ücretsiz HGS kartlardan ve ücretsiz kredi kartlarından günlük 10.000 liraya kadar ücretsiz nakit çekme imkanı sunar. İnternet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerini ödeme hesabından ücretlendirmez. ZİRAAT BANKASI: Maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde olanlara 5.000 TL promosyon vermektedir. . AKBANK: 1 Ocak - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşlarını Akbank'a devrederek emekli maaşını 3 yıl süreyle bankadan almayı taahhüt edenler 7.000 TL'ye kadar avans fırsatından faydalanabilirler. 31 Ocak 2023 tarihinden itibaren Akbank'a taşınıp 3 yıllığına bankadan maaş alan adaylar 7.000 TL'ye varan yükselme fırsatından faydalanabilirler. 0 - 3.499 TL maaş tutarına 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499TL maaş tutarına 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 maşa tutarına 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş tutarlarına 5.000 TL SGK banka promosyon ödemesi yapılıyor. YAPIKREDİ: SGK emekli maaşını 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında üç yıl süreyle Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden müşteriler, 7.500 TL'ye varan nakdi emeklilik bankası promosyon fırsatından yararlanabilecek. Promosyon sözleşmesinin imzalanmasından sonra herhangi bir ek koşul olmaksızın; Aylık net gelir 3.499 TL'ye kadar ise 4.200 TL; 3.500 TL ile 7.499 TL arasında ise 4.900 TL; 7.500 TL ile 9.999 TL arasında ise 6.300 TL; 10.000 TL'yi aşarsa 7.000 TL nakit promosyon ödenir. KUVEYTTÜRK: Kuveyttürk üzerinden SGK emekli maaşı (Emekli Fon, SGK, BAĞ-KUR) alan ve promosyon talep eden tüm müşteriler için; 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar (3.500 TL hariç) 3.600 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL emekli maaşı alanlar (7.500 TL hariç) 4.200 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL emekli maaşı alanlar (10.000 TL hariç) 5.400 TL, Promosyon ödemesi 10.000 TL ve üzeri emeklilere 6.000 TL yapılmaktadır. * Banka promosyon ödemeleri 29 Ocak 2023 tarihli verileri içermektedir. EYT detayları yayınlandıktan sonra bankalar promosyon ödemelerini artırabilmektedir. Güncel rakamları bankaların internet sitelerinden takip edebilirsiniz.* EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞINI MART AYINDA ALACAK!
Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de ilk maaşını ne zaman alacağına ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, “EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını mart ayında alacaklar.
EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?
Genç bir emekli, ilk maaşını aldığı bankayla veya başka bir bankayla sözleşme imzalayarak üç yıllık taahhüt süresine başlayabilir. EYT emeklileri de benzer koşullarda emeklilikte promosyondan yararlanabiliyor.
AYLIKTAN 3 GÜN SONRA PROMOSYON
EYT'liler emekli maaşı başvurusu yaparken banka promosyon sürecini başlatabilecek. Aylık talepte, emekli maaşının ödeneceği banka ve şubeyi seçmek mümkündür. Ardından seçilen banka ile 3 yıl taahhüt yapılabilir. Bu durumda promosyon, ilk emekli aylığını aldıktan 3 gün sonra banka hesabına yatırılacaktır.
HIZLI OLMAK MI, BEKLEMEK Mİ AVANTAJLI?
Promosyonu herkes hemen başlatabilir ve herkes bekle ve gör politikasını izleyebilir. Hızlı bir şekilde terfi almak isteyenlerin, emeklilik haklarına başvurmadan önce kampanyaları gözden geçirmeleri ve bir karar vermeleri iyi olur. Bekle-gör politikasını tercih edenler de bu ay hatta önümüzdeki ay kampanyalara bakarak karar verebilecekler. Kampanyayı aldıktan sonra daha yüksek bir miktar alan kişiler, promosyonun geri kalanı için tutarı iade ederek kampanyadan yararlanabileceklerdir.