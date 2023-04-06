Bankalardan gece yarısı flaş karar! 3 banka gece yarısı duyurdu: Şartları sağlayanlara 30.000 TL nakit desteği verecek!

Kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, emeklilere özel bir kredi kampanyası düzenliyor. Yapılan son dakika duyurusuna göre, emeklilere düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunulacak. Başvuru ekranı şimdi açık ve başvuru yapan emeklilere aynı gün içinde 30.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi verilecek. Bu kampanyadan yararlanmak için banka şubesine gitmek gerekli değil, başvuru işlemleri online olarak yapılabiliyor. Geri ödeme seçenekleri de uzun vadeye yayılarak daha kolay bir ödeme planı oluşturuluyor. Emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen bu kredi kampanyası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından ortaklaşa sunuluyor.
EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYA
Tüm emekliler, 4A, 4B veya 4C statüsünde olmaları fark etmeksizin, devlet bankalarından düşük faiz oranları ile kredi alabiliyorlar. Kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, yeni bir emekli kredisi kampanyası başlattı. Başvurular online olarak yapılabiliyor ve kredi tutarı maksimum 30.000 TL olarak belirlendi. Devlet bankalarına maaşlarını taşıyan emeklilere özel düşük faiz ve hızlı kredi imkanları sunuluyor. Başvuru işlemleri sadece 5 dakika sürüyor ve 30.000 TL nakit para aynı gün içinde hesaplarına geçiyor. Kredi geri ödeme seçenekleri arasında 36 ay vade bulunuyor. Mevcut müşteriler, online bankacılık ve mobil bankacılık üzerinden daha hızlı başvuru işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Yeni müşteri olmak isteyenlerin öncelikle bir banka şubesine giderek maaş taşıma işlemlerini yapmaları gerekiyor. Ayrıca, kampanyadan yararlanan emeklilere 3000 TL ile 5000 TL arasında karşılıksız promosyon desteği de veriliyor. Devlet bankalarının yeni emekli kredisi kampanyası, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için önemli bir fırsat sunuyor.
3 AY ERTELEMELİ KREDİ FIRSATI
Kamu bankaları, emekli kredisi kampanyası ile birlikte ödeme erteleme seçenekleri de sunuyor. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank, düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanan emeklilere 36 ay vadeye ek 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlıyor. Böylece toplamda 39 ay vadeli olarak kredi kullanma fırsatı sunuluyor. Emekli kredi kampanyası faiz oranları, emeklilerin kredi notlarına göre değişebiliyor. Bu nedenle, kredi faiz oranınızı öğrenmek için kredi notunuzu önceden bilmek önemlidir. Kredi notunuzu, banka şubelerindeki yetkililerden öğrenebilirsiniz.