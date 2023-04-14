TC Merkez Bankası tarafından TL mevduatı tahsis tesis yükümlülüğü oranını yüzde 60 seviyelerine artmasıyla beraber dönüşüm oranı hedeflenmesinde geriye çekilmeler yaşandı. İhtiyaç ve ticari üzerinde kredi çekeceklerin faiz üst limiti aşılırken menkul kıymet tesis yükümlülüğü oranı ise 150'ye çıkartıldı. Bunun üzerine kamu bankalarına verilen talimatla beraber Merkez Bankası tüm sınırları açıkladı. Krediler üzerinde yer alan tedbirler ve menkul kıymet alım zorunlulukları bankacılık sektöründen ilk 3 ay üzerinden taksitli ticari krediler hususlarında bulunurken iştahsız davranılmasıyla beraber düzenlemeler üzerine genelge yayınlandı. Merkez bankası düzenlemeleri devamında ise yazılı olarak kamu bankalarına ihtiyaç kredilerinde 70 bin TL sınırının konut kredilerinde ise 250 bin TL sınırının geçilmemesine dair açıklamalar yapıldı.
EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 01:00
Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanacaklara kötü haber! Merkez Bankası frene bastı: Artık bu tutarın üzerinde kredi yok!
Nakite ihtiyacı olanlara bankalardan haberler gelirken ihtiyaç kredi kullanacakları harekete geçirecek açıklama geldi. Bankalar 70 bin TL'nin üzerinde kredi vermemeye başlarken Merkez bankası sınırını genişletti. İşte, 250 bin TL sınırının aşılmamasına ilişkin talimata dair yeni kararlar.
EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 01:00