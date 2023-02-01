Bankalardan kredi alamayanlar dikkat! Bu yöntemle kredi notunu yükseltebilirsiniz. Son zamanlarda vatandaşlar kredi çekebilmek ve kredi kartı limitini yükseltebilmek için çareler aramaya başladı. Artık bunun bir yolu bulunuyor. Son çıkan bir uygulama ile kredi kartı puan notunuzu 150'ye kadar yükseltebiliyorsunuz. Nasıl mı? İşte detaylar...
KREDİ NOTUNU YÜKSELTMENİN BİR YOLU VAR! İŞTE O PÜF NOKTAMüşteriler çeşitli durumlarda kredilerinin ve kredi kartlarının limitini artırabilmek için kredi puanlarını yükseltmenin yollarını arıyorlar. Kimi zaman bankalar kredi notları konusunda sıkıntı çıkarabilmektedir. Bu nedenle de vatandaş da kredi notunu yüksek tutmaya çalışır. Her ne kadar yüksek tutmaya çalışsa bile bazen kredi notu istenilen seviyede olmayabilir. Kredisini yükseltmek ve kredi kart limitini artırmak isteyen kimi müşteriler ise kredi puanlarını yükseltmenin yollarını aramaktadır. Aslında kredi puanını yükseltmenin bir yolu var. İşte o yöntem. Haberimizin ayrıntılarında...
Kredi puanı konusunda çeşitli mağduriyetler yaşayan vatandaşlar kredi çekme, kredi kartı limit yükseltme konularında çeşitli sorunlar yaşayabilmektedir. İşte kredi notunu yükseltmenin püf noktaları ve yöntemleri... Öncelikle kredi çekmişseniz bunları zamanında ve düzenli olarak ödemeye özen göstermelisiniz. Kredi kartları için de benzer durum söz konusudur. Kredi kartınızın borçlarını zamanında ve eksiksiz ödemeniz sizin kredi notunuzu artırır. Kredi kartlarınızın borçları asgari olarak da değil de tamamını ödemeniz halinde bu kredi notunuza olumlu olarak yansır. Limitiniz yükselir. Kredi puanınızı yükseltmek için ihtiyacınız olan süre bir ve altı ay arasındadır. Fakat bazı kara listedeki müşteriler için durum farklıdır. Onların kara listeden çıkmak ve kredi notunu yükseltebilmeleri için gerekli olan süre 2 yıldır. Kredi notunuzun iyi olması için gerekli olan tek şart daha önceki ödemelerinizi düzenli olarak yapmış olmanızdır. Kredi kartınızın borçlarını eksiksiz ve asgari ödeme tutarında değil de tamamı için ödeme yapmanız. Kredi ödemelerinizi süresinde ve eksiksiz olarak yerine getirmeniz.