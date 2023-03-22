Bankalardan kredi kullanacaklar dikkat! Bunu bilmeden çeken karalar bağlar: Sınır getirildi!

Kredi Çekenlerin Dikkatine: Merkez Bankası'nın Yeni Duyurusu kredi Alımında Sınırlama Getiriyor! Kredi Almadan Önce Okuyun! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan son açıklama, kredi almak isteyen tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Duyuruya göre, kredi çekerken dikkat edilmesi gereken bazı yeni kurallar ve sınırlamalar getirildi. Bu nedenle, kredi çekmeden önce bu haberimizi mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Haberimizde yer alan detaylar, kredi alırken dikkat etmeniz gereken noktaları da içeriyor.
2023 Yılında Kredi Başvurusu Yapanlara Önemli Duyuru: Merkez Bankası İhtiyaç Kredilerine Üst Limit Getirdi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan son açıklama, ihtiyaç kredisi almayı planlayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Duyuruya göre, artık ihtiyaç kredilerine belirli bir üst limit konuldu ve tüm bankaların bu limitlere uyması gerekiyor. Bu nedenle, ihtiyaç kredisi çekmeyi planlayan vatandaşların bu haberimizi mutlaka okumasını öneriyoruz. Haberimizde yer alan detaylar, ihtiyaç kredilerinde dikkat edilmesi gereken noktaları da içeriyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tüm bankalara özel yazısıyla, ihtiyaç kredilerine uygulanacak faiz üst sınırı da belirlendi. Buna göre, aylık faiz oranı en fazla 1,37 olacak. 70.000 TL'nin altındaki kredilerin ise menkul kıymetler tesisine muaf olduğu açıklandı. Kar/faiz oranı 1,8-2,0 katı aralığında olan krediler ise birinci kademede %20, ikinci kademede ise %90 oranıyla menkul kıymet tesisine tabi edilecek.