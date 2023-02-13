Bankalardan nakit para seferberliği! Flaş faiz kararı çıktı: 100.000 TL'ye kadar ödenecek!

Kredi ödemelerinde kolaylık imkanları o bankadan geldi. Başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde 100.000 TL ödeme olacak. Başvurular nasıl yapılmaktadır? Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde. UYGUN FAİZLE 100.000 TL!
İhtiyaç sahibi maddi zorluk çekmekte olanlar için çeşitli imkanlarla kredi kampanyaları sunuldu. Başvuruda bulunmanız bu imkanlardan yararlanmanızı sağlayacaktır. 3 ay erteleme ve uygun faiz ile 100.000 TL'lik kredi sahibi olabilirsiniz. Kamu bankası olan Vakıfbank müşterilerine 100.000 TL kredi imkanı sunmaya devam etmektedir. Vatandaşı göz önünde bulunduran kolay ödeme koşulları ile dikkat çekmektedir. İlk taksit faizi %1,55 olarak belirlenmiştir. 100.000 TL kredi imkanı 125.000 TL'ye kadar artış gösterebilmektedir. 24 ay taksit imkanını da sunmaktadır. Bu krediden faydalanan birinin bir taksiti 5.250 TL olacaktır. SMS üzerinden de başvurularda bulunabilirsiniz. KREDİ yazarak TC kimlik numaranızı doğum tarihi ve aylık gelirinizi 5724 numarasına mesaj atarak gerçekleştirebilirsiniz. Mesajınızı göndermenizin ardından başvurunuz için evet veya hayır cevabı iletilecektir. Onaylanması halinde paranız hesabınıza yatırılacaktır. Olabildiğince şubelere gitmeden hızlıca gerçekleştirilmektedir. Aylık olarak ödeyeceğiniz taksitler oldukça makul fiyatlar olduğu görülmektedir. Diğer banka ve imkanları ile karşılaştırıldığında oldukça uygun faiz ve taksit imkanı olduğu gözle görülmektedir. Kamu bankası Vakıfbank başvuru şartları şu şekildedir: -18 yaşını doldurmuş olmalıdır. -Kredi notu yüksek olma şartı mevcuttur. -Ödeme için geliri yeterli olmalıdır. Bu şartları karşılayan herkese kredi imkanından faydalanma imkanı sunmaktadır. Bu şartlar arasında kefil de bulunmadığı görülmektedir. Meslek şartı da bulunmamaktadır. Sadece ekonomik olarak karşılaması yeterli olmaktadır. İhtiyaç sahibi ve şartlar karşılanması halinde krediden en kısa sürede faydalanabilirsiniz.