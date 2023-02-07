GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 08:30

Bankalardan ortak deprem açıklaması: O borçlar ertelendi!

TKBB, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremin etkisi altına giren banka müşterilerine yardım etmek amacıyla prensip kararlar almayı kararlaştırdı. Bu kararlar, müşterilerin teminatlarının zarara uğramasını önlemek ve bankacılık hizmetlerinde yaşanan zorluklara yardım etmek için tasarlanmıştır. TKBB, bu kapsamda banka müşterilerinin kredi ödemelerinde ve teminatlarda ödünç alma işlemlerinde zorluk yaşamaları durumunda özel önlemler almayı öngörmektedir.

GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 08:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bankalardan ortak deprem açıklaması: O borçlar ertelendi!


TKBB, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremin etkisi altına giren banka müşterilerine yardım etmek amacıyla prensip kararlar almayı kararlaştırdı. Bu kararlar, müşterilerin teminatlarının zarara uğramasını önlemek ve bankacılık hizmetlerinde yaşanan zorluklara yardım etmek için tasarlanmıştır. TKBB, bu kapsamda banka müşterilerinin kredi ödemelerinde ve teminatlarda ödünç alma işlemlerinde zorluk yaşamaları durumunda özel önlemler almayı öngörmektedir.

BANKALAR DEPREM BÖLGESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ. VADESİ GELEN BORÇLAR ERTELENECEK. TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ (TKBB) AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Kalkınma Bankası, deprem bölgesinde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bankaların ödeme güçleri olumsuz etkilenen müşterilerin, talepleri halinde borçlarının vadesinin 6 ay sonraya kadar ötelenebileceğini, ortak hizmet sunan ATM'lerden herhangi bir masraf ödemeksizin yararlanılabileceğini, mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin yapılabileceğini, müşterilere finansman olanaklarının sağlanması konusunda gerekli ek kolaylıkların sağlanabileceğini ve felaketten etkilendiklerini belgeleyen müşterilerin taleplerinin bankalara iletilebileceğini açıkladı.



konut

EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ