TKBB, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremin etkisi altına giren banka müşterilerine yardım etmek amacıyla prensip kararlar almayı kararlaştırdı. Bu kararlar, müşterilerin teminatlarının zarara uğramasını önlemek ve bankacılık hizmetlerinde yaşanan zorluklara yardım etmek için tasarlanmıştır. TKBB, bu kapsamda banka müşterilerinin kredi ödemelerinde ve teminatlarda ödünç alma işlemlerinde zorluk yaşamaları durumunda özel önlemler almayı öngörmektedir.
GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 08:30
Bankalardan ortak deprem açıklaması: O borçlar ertelendi!
TKBB, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremin etkisi altına giren banka müşterilerine yardım etmek amacıyla prensip kararlar almayı kararlaştırdı. Bu kararlar, müşterilerin teminatlarının zarara uğramasını önlemek ve bankacılık hizmetlerinde yaşanan zorluklara yardım etmek için tasarlanmıştır. TKBB, bu kapsamda banka müşterilerinin kredi ödemelerinde ve teminatlarda ödünç alma işlemlerinde zorluk yaşamaları durumunda özel önlemler almayı öngörmektedir.
GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 08:30