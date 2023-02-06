Bankalardan ortak karar: Acil para arayanlar tek işlemle binlerce lira alacak

Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank tarafından yapılan kampanyalar sayesinde acil para ihtiyacı olan vatandaşlar SMS ile başvuru yaparak hızlı bir şekilde 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ve 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi
ödemelerinden faydalanabiliyorlar. HIZLI VE UYGUN FAİZ ORANLARI İLE ACİL PARA İSTEYEN VATANDAŞLAR İÇİN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!
Akbank Denizbank ve QNB Finansbank tarafından yapılan kampanyalarla birlikte, acil para isteyen tüm vatandaşlar için kullanışlı bir çözüm sunuluyor. 5 dakika içerisinde sonuç öğrenilebilecek bu kampanyalara katılarak, 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ve 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi kullanılabilmektedir.
BU KREDİLERDE FAİZ ORANLARI UYGUN TUTULUYOR!
Uygun faiz oranları ile birlikte gerçekleştirilen bu kredi işlemleri, 3 banka üzerinden hesabınıza yatırılarak kullandırılır. Başvurular nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından SMS ile istedikleri zaman yapılabiliyor. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar, başvurular sayesinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor ve aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alarak kredi kullanabiliyorlar. Bu kampanyalar, acil para isteyen tüm vatandaşlar için özellikle kullanışlı. Yapılan başvurular sayesinde çabuk bir şekilde kredi ödemelerinizi gerçekleştirebilir ve aynı gün içinde hesabınıza yatırılarak kullandırılır. Bu kampanyalarla birlikte, acil para ihtiyacı olan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaları mümkün olacak.