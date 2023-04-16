Kredi
16 Nisan 2023 - 21:15

Bankalardan ortak karar! Toplu para arayanlar dikkat: Tek seferlik 50.000 TL verilecek

Ziraat, Akbank, Halkbank, PTT ve Garanti BBVA Bankası, nakit ihtiyacı olan müşterilerine 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Kredi vadesi ise 24 ay olarak belirlendi. Ayrıntılar haberimizde...

Kredi
16 Nisan 2023 - 21:15
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Bankalardan ortak karar! Toplu para arayanlar dikkat: Tek seferlik 50.000 TL verilecek
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Ziraat, Akbank, Halkbank, PTT ve Garanti Bankası, bireysel ihtiyaç kredisi kapsamında müşterilerine daha yüksek kredi limitleri sunuyor. Artık 50.000 TL'ye kadar nakit kredi almak mümkün, vade seçeneği ise 24 ay olarak belirlendi. Ayrıca, kampanyalara katılan müşterilere ilk ödeme tarihinde 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sağlanıyor.

İŞTE BANKALARIN KREDİ BAŞVURU DETAYLARI

ödeme

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, PTT ve Garanti Bankası, müşterilerine nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için ihtiyaç kredisi kampanyaları başlattı. Kampanyalara katılabilmek için banka şubelerinden başvuru yapabileceğiniz gibi SMS kredi servislerini de kullanabilirsiniz. 



Bazı bankalar ise internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmanıza imkan tanıyor. Kampanyalara katılan müşterilere ilk ödeme tarihinde 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği sunuluyor. Emekli ve sigortalı çalışan vatandaşlara özel olarak düzenlenen kampanyalarda uygun şartları sağlayan müşterilere hızlı bir şekilde kredi ödemeleri veriliyor ve onaylanan krediler anında hesaplara yatırılıyor. 

Akbank ve Garanti Bankası, müşterilerine banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilme imkanı sunuyor. Bu kampanyalar sayesinde müşteriler, işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabiliyorlar. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, ödeme de yine aynı gün içinde gerçekleştiriliyor. Kredi başvurusu için bankanın internet şifresi ile giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmanız yeterli oluyor. Bankalar, müşterilerine uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlamaktadır. 

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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