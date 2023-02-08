Kredi
08 Şubat 2023 - 16:30

Bankalardan yüz güldüren kampanya! Düğmeye basıldı, 50.000 TL ceplere girecek

Yeni yılın gelmesi ile birlikte bankalar ihtiyaç kredi rakamlarını açıklamaya başlamıştı. Faiz oranları ve kredi kampanyalarının detaylarını duyuran bankalardan ardı arkasına haberler gelmeye devam ediyor. Bu ihtiyaç kredisi ile birlikte anında 50 bin TL'yi ATM'den alabileceksiniz. işte detaylar...

Kredi
08 Şubat 2023 - 16:30
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Bankalardan yüz güldüren kampanya! Düğmeye basıldı, 50.000 TL ceplere girecek
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Bankalardan yüz güldüren kampanya! Düğmeye basıldı, 50.000 TL ceplere girecek. Yeni yılın gelmesi ile birlikte bankalar ihtiyaç kredi rakamlarını açıklamaya başlamıştı. Faiz oranları ve kredi kampanyalarının detaylarını duyuran bankalardan ardı arkasına haberler gelmeye devam ediyor. Bu ihtiyaç kredisi ile birlikte anında 50 bin TL'yi ATM'den alabileceksiniz. işte detaylar...

banka

BANKALARDAN 50 BİN TL'LİK İHTİYAÇ KREDİ KAMPANYASI

Bu yıl 8 bankadan vatandaşların yüzünü güldürecek bir kampanya haber geldi. İhtiyaç kredisi kapsamında, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanları veren bankalar kampanyalarını duyurdu. Şimdi haberimizde o bankaların tek tek ihtiyaç kredisi fırsat kampanyalarına bakıyor olacağız. Kredi kampanyaların detayları bankalar tarafından tek tek açıklanırken yeni duyurular da gelmeye devam ediyor. İşte diğer ayrıntılar.



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Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar bu haber sizleri ilgilendiriyor. Bankalar uygun faiz oranlarıyla birlikte verecekleri ihtiyaç kredisinin detayları paylaşmaya başladı. Çeşitli bankaların vereceği ihtiyaç kredisinin miktarı ise 50 bin TL. 

 

İşte Bankaların İhtiyaç Kredisi ve Faiz oranları

BURGAN BANK BANKASI

Faiz Oranı %1,59,  Taksit Tutarı aylık 1958 TL

Toplam miktar: 70 bin 477 TL

BANKA

TEB BANKASI

Faiz Oranı %1,64

Aylık ödenecek tutar: 1977 TL

Toplam miktarı 71 bin 187 TL

ENPARA

Faiz Oranı %1,99

Aylık Taksit 2 bin 118 TL

Toplam Ödeme miktarı 76 bin 265 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %1,99

Aylık Taksit tutarı 2 bin 118 TL

Toplam Ödeme miktarı 76 bin 265 TL

NKOLAY

Faiz Oranı %2,89

taksit tutarı: 2 bin 504 TL

Toplam Ödenecek Miktar: 90 bin 152 TL

AKBANK BANKASI

Faiz Oranı %2,03

Aylık Taksit tutarı:  2135 TL

Toplam Miktar 77 bin 122 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %1,64

Aylık Miktar: 1977 TL

Toplam Ödenecek Tutar: 

71 bin 187 TL

HALKBANK BANKASI 

Faiz Oranı: %1,94

Aylık Taksit tutarı: 2.098 TL

Toplam Ödeme Miktarı: 75 bin 803 TL

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