Bankalardan yüz güldüren kampanya! Düğmeye basıldı, 50.000 TL ceplere girecek. Yeni yılın gelmesi ile birlikte bankalar ihtiyaç kredi rakamlarını açıklamaya başlamıştı. Faiz oranları ve kredi kampanyalarının detaylarını duyuran bankalardan ardı arkasına haberler gelmeye devam ediyor. Bu ihtiyaç kredisi ile birlikte anında 50 bin TL'yi ATM'den alabileceksiniz. işte detaylar...
BANKALARDAN 50 BİN TL'LİK İHTİYAÇ KREDİ KAMPANYASIBu yıl 8 bankadan vatandaşların yüzünü güldürecek bir kampanya haber geldi. İhtiyaç kredisi kapsamında, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanları veren bankalar kampanyalarını duyurdu. Şimdi haberimizde o bankaların tek tek ihtiyaç kredisi fırsat kampanyalarına bakıyor olacağız. Kredi kampanyaların detayları bankalar tarafından tek tek açıklanırken yeni duyurular da gelmeye devam ediyor. İşte diğer ayrıntılar.
Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar bu haber sizleri ilgilendiriyor. Bankalar uygun faiz oranlarıyla birlikte verecekleri ihtiyaç kredisinin detayları paylaşmaya başladı. Çeşitli bankaların vereceği ihtiyaç kredisinin miktarı ise 50 bin TL. İşte Bankaların İhtiyaç Kredisi ve Faiz oranları BURGAN BANK BANKASI Faiz Oranı %1,59, Taksit Tutarı aylık 1958 TL Toplam miktar: 70 bin 477 TL