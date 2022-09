Bankaların emekli maaşı promosyon rekabeti gitgide büyüyor! En çok hangi banka promosyon veriyor? Nasıl yüksek promosyon alınır?

Toplamda Ne Kadar İade Edilmeli?







Emekli vatandaşların banka promosyonlarındaki tutarlar Eylül ayında tekrardan yenilenerek son haftalarda iyice yükselişe geçti. Emekli yakınını getiren kişilere yapılan ödemelerdeki toplam kazanç tamı tamına 10 bin liraya dayanıyor. Promosyon rekabeti ise Eylül ayında hız kesmeden devam ederken, taahhüdü olanların durumu merak edilmeye devam ediyor.Bankasıyla arasında taahhüdü devam ederken emekli maaşını başka bir bankadan almayı isteyenler kendi bankasının verdiği promosyon oranından daha yüksek promosyon veren bankalardan yararlanmaları için tutar iadesi yapması gerekiyor. Taahhüdün bitimine kalan süreye ait tutar bankaya iade ediliyor. Örneğin 750 lira promosyon aldınız ve 2 yıllık süre doldu. 250 lira iade yaparak banka değiştirebiliyorsunuz.Bazı bankaların kendilerinden kredi kullanan emeklilerin banka değişikliği yapmalarına izin vermiyor. Fakat kredi ile promosyonun herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Kredi borcunu zamanında ödeyen emeklilerin maaşlarını istedikleri bankadan alabilmeleri mümkün. Bazı bankalarında sözleşmesini bitiren emeklilere oldukça düşük tutarlar teklif ettikleri yönünde vatandaşlardan çokça şikayet geliyor.Yargıtay tarafından alınan emsal bir karar bulunuyor. Alınan kararda emekli maaşına bloke konulmasına yönelik izinlerin önceden düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve kredi sözleşmesi sırasında verilen izinlerin geçersiz olduğu belirtiliyor. Yargıtay ayrıca emekli maaşın banka tarafından herhangi bir bloke konulamayacağını belirtiyor.Emekli vatandaşlar tarafından merakla hangi bankanın ne kadar emekli maaşı promosyonu verdiği araştırılıyor. İşte bankaların emekli maaşına verdikleri promosyonlar:Alınan emekli maaşına göre 4.650, 5.800, 7.000 lira civarında promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Bununla beraber emeklilerin kazancı 7500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Maaş yatmadan 2 gün öncesinde faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.Alınan maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.Alınan maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira veriyor. Emekli yakınını getirene 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. Herhangi bir yakınını bankaya müşteri olarak getiren kişiler ise 7 bin 500 liraya varan ödeme imkanı elde ediyor.Emekli maaşını İNG Bankasına taşıyan emeklilerin 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanabilmeleri mümkün.İş Bankası, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam ettirdiği kampanya kapsamında emekli maaşını İş Bankasına taşıyan emeklilere maaşlarına göre 5.000, 6.250, 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Bununla beraber emekli bir tanıdığını bankaya müşteri olarak kazandıran emeklilere, Pazarama’da geçerli 500 TL’ye varan MaxiPuan hediye ediliyor. Maaşını İş Bankasına taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için herhangi bir aidat ödemiyor ve havale ile EFT işlemlerini İşCep ve İnternet Şubesi üzerinde ücretsiz olarak yapabilme imkanı sunuluyor.Alınan emekli maaşına göre 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor. Bunun yanı sıra emekli yakınını önerene kazandırdığı her bir yakını için bin lira veriyor. Promosyon başvurusu yapıp 1 emekli yakınını öneren 8 bin, 3 emekli yakınını getiren 10 bin liraya kadar promosyon alabiliyor.Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyan emeklilerin maaşına göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor. Ayrıca 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor.Emekli maaşını Türkiye Finans bankasına taşıyan emeklilerin maaşlarına göre 2.250, 3.000, 5.000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Maaş yatmadan 3 gün önce 1.000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor.Emekli maaşını Yapı Kredi bankasına taşıyan emeklilerin maaşlarına göre 4.850, 6.000, 7.250 lira ödeniyor.. Maaşını Yapı Kredi Bankasına taşıyarak 60 gün içerisinde fatura ödeme talimatı veren emekliler 100 lira ek nakit ödül kazanma şansını yakalıyor. Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödeme yapılıyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.Emekli maaşını Kuveyt Türk bankasına taşıyan emeklilerin maaşlarına göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapılıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.Emekli maaşını TEB bankasına taşıyan emeklilerin maaşlarının yanı sıra 2 fatura ödeme talimatı alınan kişilere 3.800, 4.575, 5.500 lira ödeme yapılıyor. Bununla beraber emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanıyor. TEB bankası tarafından avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, öncelikli çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.