Kredi
12 Eylül 2022 - 15:06

Bankaların faiz oranı yarışı başladı! 6 banka kredi vermek için kıyasıya yarışta! Garanti, Yapı Kredi, TEB, QNB, ING, Kuveyt Türk peş peşe ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını açıkladı!

Eylül ayının ortasına geldiğimizde, yetersiz bankaya sahip milyonlarca vatandaş, mevcut banka oranları hakkında son dakika araştırması yapıyor. İşte bankalarda yaşanan faiz oranları. detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kredi
12 Eylül 2022 - 15:06
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Bankaların faiz oranı yarışı başladı! 6 banka kredi vermek için kıyasıya yarışta! Garanti, Yapı Kredi, TEB, QNB, ING, Kuveyt Türk peş peşe ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını açıkladı!
Eylül ayının ortasına geldiğimizde, yetersiz bankaya sahip milyonlarca vatandaş, mevcut banka oranları hakkında son dakika araştırması yapıyor. Verilen bilgilere göre parası olanlar tarafından merak edilen ve aranan ihtiyaç kredisi faiz oranı her bankada farklıdır. Ayrıca aylık ödenecek kredi tutarı da bu bankanın faiz oranına göre değişiklik göstermektedir.

Bankalarda yaşanılan değişşiklikler sonrasında pek çok kişi teni faiz oranlarını merak etmeye başladı. İşte detaylar...

Faiz Oranı Değişen Bankalar

Eylül ayı ortasında faiz oranları değişen bankalar:

QNB Finansbank eski faiz oranı 2,24, yeni faiz oranı 1,74

Eski ING oranı 2,54, yeni faiz oranı Faiz oranı 2,34

Garanti eski faiz oranı 2,85, yeni faiz oranı 2,50

Yapı Kredi eski faiz oranı 3,04 yeni faiz oranı 2,84

TEB eski faiz oranı Faiz oranı 1,95 iken yeni faiz oranı 1.64

Kuveyt Türk eski faiz oranı 2.43, yeni faiz oranı 2.35

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 12 EYLÜL 2022

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

36 ay faiz oranı: 2,19

Aylık taksit tutarı: 2.201 TL

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 12 EYLÜL 2022

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 2,13

Aylık taksit tutarı: 2176 TL

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 12 EYLÜL 2022

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 1,74

Aylık taksit tutarı: 2017 TL

ING İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 12 EYLÜL 2022

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 2,34

Aylık taksit tutarı: 2265 TL

GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 121 EYLÜL 2022

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 2,50

Aylık taksit tutarı: 2333 TL

YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 12 EYLÜL 2022

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 2,84

Aylık taksit tutarı: 2481 TL

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 12 EYLÜL 2022

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 1,64

Aylık taksit tutarı: 1.977 TL

ŞEKERBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 12 EYLÜL 2022

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 3,17

Aylık taksit tutarı: 2630 TL

KUVEYT TÜRK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 12 EYLÜL 2022

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 2,35

Aylık taksit tutarı: 2268 TL

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 12 EYLÜL 2022

Tutar: 49.001 TL

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 1,99

Aylık taksit tutarı: 2076 TL

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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