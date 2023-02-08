AKP’nin meclise sunduğu torba yasada sicil affı da yer almakta.
Bankaların kara listesinde kalanlara müjde: Milyonları sevindiren haber geldi!
Geçinmekte zorluk yaşayan vatandaş bankaların verdiği kredilerle rahat bir nefes alma peşindeler. Ancak işsizlik probleminin günden güne artması bankaların kredi vermesini zorlaştırıyor. Ayrıca nakit olarak yetişemeyen kişiler ihtiyaçlarını kredi kartı kullanarak gidermeye çalışıyor. Durum böyle olunca da kredi kartı ödemeleri artıyor ve vatandaş ödemekte zorluk yaşıyor. Bankalar ödenmemiş her borç için kredi notlarında düşüş yapıyor. Hal böyle olunca da kredi kartlarının borçlarına gereken iltimasların gösterilmemesi ve kredilerin vaktinde ödenememesi zaten kıt kanaat geçinen kişilerin yıpranmasına neden oluyor. Doğal olarak bankalar da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermiyorlar. İşte vatandaşın bu zor durumu sonrasında bankalardan kredi alamayan kişiler için devlet destek vermek için iş başına geçti. Böylece devletin görüştüğü bankaların çoğunun da onay vermesi sonucunda, vatandaşa kredi verilirken önemli kıstasların başında gelen kara kapı defterlerinin kullanılmamasında karar kılındı. Bundan sonra kredi çekileceği zaman yalnızca teminat ya da kefil gösterilmesi yeterli kabul edilecek. Özel bankaların bir kısmı ve kamu bankalarının tamamının anlaştığı mutabakatta kredi limitleri ve başka bilgiler de görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda kredi faiz oranlarında düşüş yapılması ve ödemelerde daha esnek vade seçeneklerinin de yer alması kararlaştırıldı. Haberi alan vatandaşın yüzü güldü. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dolayısıyla insanlar çekmiş oldukları kredilerin ödemelerinde zorluk yaşıyor. Bankalar da bu gibi durumlarda çektikleri kredi oranlarına göre taksit tutarını gereken zaman içerisinde ödemeyen müşterileriyle ilgili prosedür gereği yaptırımlar uyguluyor. Bu da müşterilerinin kredi çekmek için kullandıkları sicillerinin bozulmasına neden oluyor.
Bankacılık sektöründe genel kabule göre kredi başvurusunda bulunarak kredi kullanan kişilerin anlaşma gereği ödemelerini belirli zaman aralığında yapmaları gerekmektedir. Kredi ödemelerinin olması gereken miktar ve zamanda yapılmadığı durumlarda bankalar bu kişiler hakkında takip başlatıyor ve böylece müşterilerinin kara listeye girmesine neden olmaktadır. Yaşanan bu durum için sicil affı getirilmesi gerekmektedir. Sicil affı, kara listede bulunan vatandaşların sicilinin temizlenmesi anlamına gelmektedir. Ancak sicil affının gelmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamanın meclisten geçmesi gerekmektedir.