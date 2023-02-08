Finans
08 Şubat 2023 - 07:30

Bankaların kara listesinde kalanlara müjde: Milyonları sevindiren haber geldi!

Bankaların kılı kırk yarark verdiği krediler nakit ihtiyacı olan vatandaşın zorlanmasına neden oluyor. Ayrıca kredi ödemelerinde de sıkıntı çeken pek çok kişi var. Meclis gündemine taşınan sicil affına dair merak edilenler...

Finans
08 Şubat 2023 - 07:30
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Bankaların kara listesinde kalanlara müjde: Milyonları sevindiren haber geldi!
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AKP’nin meclise sunduğu torba yasada sicil affı da yer almakta.

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Bankaların kara listesinde kalanlara müjde: Milyonları sevindiren haber geldi!



Geçinmekte zorluk yaşayan vatandaş bankaların verdiği kredilerle rahat bir nefes alma peşindeler. Ancak işsizlik probleminin günden güne artması bankaların kredi vermesini zorlaştırıyor. Ayrıca nakit olarak yetişemeyen kişiler ihtiyaçlarını kredi kartı kullanarak gidermeye çalışıyor. Durum böyle olunca da kredi kartı ödemeleri artıyor ve vatandaş ödemekte zorluk yaşıyor. Bankalar ödenmemiş her borç için kredi notlarında düşüş yapıyor. Hal böyle olunca da kredi kartlarının borçlarına gereken iltimasların gösterilmemesi ve kredilerin vaktinde ödenememesi zaten kıt kanaat geçinen kişilerin yıpranmasına neden oluyor. Doğal olarak bankalar da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermiyorlar.

İşte vatandaşın bu zor durumu sonrasında bankalardan kredi alamayan kişiler için devlet destek vermek için iş başına geçti. Böylece devletin görüştüğü bankaların çoğunun da onay vermesi sonucunda, vatandaşa kredi verilirken önemli kıstasların başında gelen kara kapı defterlerinin kullanılmamasında karar kılındı. Bundan sonra kredi çekileceği zaman yalnızca teminat ya da kefil gösterilmesi yeterli kabul edilecek. Özel bankaların bir kısmı ve kamu bankalarının tamamının anlaştığı mutabakatta kredi limitleri ve başka bilgiler de görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda kredi faiz oranlarında düşüş yapılması ve ödemelerde daha esnek vade seçeneklerinin de yer alması kararlaştırıldı. Haberi alan vatandaşın yüzü güldü.

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dolayısıyla insanlar çekmiş oldukları kredilerin ödemelerinde zorluk yaşıyor. Bankalar da bu gibi durumlarda çektikleri kredi oranlarına göre taksit tutarını gereken zaman içerisinde ödemeyen müşterileriyle ilgili prosedür gereği yaptırımlar uyguluyor. Bu da müşterilerinin kredi çekmek için kullandıkları sicillerinin bozulmasına neden oluyor.

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Bankacılık sektöründe genel kabule göre kredi başvurusunda bulunarak kredi kullanan kişilerin anlaşma gereği ödemelerini belirli zaman aralığında yapmaları gerekmektedir. Kredi ödemelerinin olması gereken miktar ve zamanda yapılmadığı durumlarda bankalar bu kişiler hakkında takip başlatıyor ve böylece müşterilerinin kara listeye girmesine neden olmaktadır. Yaşanan bu durum için sicil affı getirilmesi gerekmektedir. Sicil affı, kara listede bulunan vatandaşların sicilinin temizlenmesi anlamına gelmektedir. Ancak sicil affının gelmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamanın meclisten geçmesi gerekmektedir.

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PEKİ SİCİL AFFI MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ Mİ?

Kredi ödemeleri gibi durumlardan sonra ortaya çıkan sorunların ortadan kalkması için ne yapılması gerektiği biliniyor. Ancak bu konu yasa teklifi şeklinde TBMM’ye taşınmalı ve gerekli adımlar atılmalı. Bankalarla yapılan kredi anlaşmasında mülkünü ipotek ettiren vatandaşlar, ödemelerini yapmadıkları takdirde bankalar ipotekli bulunan mülkten bankanın borcu kadarının tahsis edilmesi şeklinde müşterilerin mülküne el konulabiliyor. Bu el koyma yasal bir şekilde yapılmaktadır. Banka takibi sonrasında ödenmeyen borçlar için haciz ve icra yapılır ve daha sonra bu alınan mallar açık arttırma sayesinde satılarak bankanın borcuna karşılık alacağı para çıkarılmış olur.

Bankalara borcu olan ve ödemekte zorlanan vatandaşımızın yüzünü güldürecek haber Meclis gündemine taşınacak. Bu durumda TBMM’den sicil affı yasasının çıkması bekleniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) banka borcu gibi daha birçok konuyu da içinde barındıran torba yasa teklifini Meclis gündemine getirdi. AKP’nin teklif ettiği bu yasa tasarısı içinde bankacılık sisteminde kara listede yer alan kişilerin sicil affı ile zor durumdan kurtulmaları bekleniyor. Eğer bu teklif Meclis’ten onay alırsa kara listede yer alan kişilerin sicili temizlenecek.

EDİTÖR
Sultan Turan Fırat
Sultan Turan Fırat
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