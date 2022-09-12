Bankaların kıyasıya yarışına dur deniliyor! Emekli maaş promosyonu yarışına yasal düzenleme çalışmaları başladı! Promosyon için acele edin!







Kredin Var Promosyon Yok!







Karlı Müşteri Uygulamasına Son

Bir süre önce Bakanlar Kurulu toplantısında da görüşülen emekli maaş promosyonunun artırılması talebinde, vatandaşların sert şikayetleri tespit edilerek yasal hükümlerle çözüme kavuşturulacak. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek yasal anlaşmada en çok maaş dondurma konusuna ağırlık verilecek ve bankaların sözleşme şartlarında yer alsa bile emekli maaşlarını dondurması engellenecek.Bankalar kredi ve ödeme sorunu yaşamamakla birlikte daha önce düzenledikleri az sayıda promosyonu engellediler. Bu, SGK ve BDDK'dan şiddetli şikayetlere yol açtı.Öte yandan bazı bankaların müşterilere promosyon vermemesi yasal düzenlemelerle engellenecektir. Bazı bankalar 8 bin liraya varan promosyonlar sunsa da eski emeklilere ihtiyaç kredisinde indirim yapmıyor. Taşınmak isteyen emekliler için "önce kredini kapat" şartını koyuyorlar. Yeni yasa ile bankalar, emeklinin kredisi olsa dahi maaşını bloke edemeyecek. Bu konuda SGK sisteminde düzenlemeler yapılacak ve kişiler maaşlarını bankaya gitmeden istedikleri bankaya aktarabilecekler.Mevzuatta yer alacak konulardan biri, bankaların daha önce serbest meslek sahibi olan ve kârlı sayılmayan emeklilere promosyon yapmamış olmalarıdır. Uzlaşma ile SGK'ya maaş ödeyen banka, kârlı ve kârsız müşterileri ayırt edemeyecek ve tüm emeklilere promosyon verecek. Aksi takdirde SGK ile olan anlaşma feshedilecektir. SGK bugüne kadar bu tür konularla ilgilenmemiştir.