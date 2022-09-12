EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 03:39

Bankaların kıyasıya yarışına dur deniliyor! Emekli maaş promosyonu yarışına yasal düzenleme çalışmaları başladı! Promosyon için acele edin!

Emekli maaşlarının promosyonlarında sert şikayetlere ilişkin yasal bir düzenleme yolda. Banka emekli maaş promosyonlarını artırma yarışı hız kesmeden devam ederken, çoğu şikayetin düzenleyici mevzuatla çözüleceği bildiriliyor. İşte detaylar...

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 03:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bankaların kıyasıya yarışına dur deniliyor! Emekli maaş promosyonu yarışına yasal düzenleme çalışmaları başladı! Promosyon için acele edin!


Bir süre önce Bakanlar Kurulu toplantısında da görüşülen emekli maaş promosyonunun artırılması talebinde, vatandaşların sert şikayetleri tespit edilerek yasal hükümlerle çözüme kavuşturulacak. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek yasal anlaşmada en çok maaş dondurma konusuna ağırlık verilecek ve bankaların sözleşme şartlarında yer alsa bile emekli maaşlarını dondurması engellenecek.

Bankalar kredi ve ödeme sorunu yaşamamakla birlikte daha önce düzenledikleri az sayıda promosyonu engellediler. Bu, SGK ve BDDK'dan şiddetli şikayetlere yol açtı.

Kredin Var Promosyon Yok!



Öte yandan bazı bankaların müşterilere promosyon vermemesi yasal düzenlemelerle engellenecektir. Bazı bankalar 8 bin liraya varan promosyonlar sunsa da eski emeklilere ihtiyaç kredisinde indirim yapmıyor. Taşınmak isteyen emekliler için "önce kredini kapat" şartını koyuyorlar.

Yeni yasa ile bankalar, emeklinin kredisi olsa dahi maaşını bloke edemeyecek. Bu konuda SGK sisteminde düzenlemeler yapılacak ve kişiler maaşlarını bankaya gitmeden istedikleri bankaya aktarabilecekler.

Karlı Müşteri Uygulamasına Son

Mevzuatta yer alacak konulardan biri, bankaların daha önce serbest meslek sahibi olan ve kârlı sayılmayan emeklilere promosyon yapmamış olmalarıdır. Uzlaşma ile SGK'ya maaş ödeyen banka, kârlı ve kârsız müşterileri ayırt edemeyecek ve tüm emeklilere promosyon verecek. Aksi takdirde SGK ile olan anlaşma feshedilecektir.

SGK bugüne kadar bu tür konularla ilgilenmemiştir.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Elektrik faturası ile baş edemiyenlere müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği başladı! O destek ödemesi tüm ihtiyaç sahiplerine yapılacak!
Elektrik faturası ile baş edemiyenlere müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği başladı! O destek ödemesi tüm ihtiyaç sahiplerine yapılacak!
14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları artışa ayak uydurdu! Bilezikler Kapış kapış gidiyor! Yatırımın tam zamanı...
14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları artışa ayak uydurdu! Bilezikler Kapış kapış gidiyor! Yatırımın tam zamanı...
Emekli maaşınıza ek ödeme yapılacak! Emekliler en çok bu habere sevinecek! 500, 625, 750 TL ek para almak için işte şartlar!
Emekli maaşınıza ek ödeme yapılacak! Emekliler en çok bu habere sevinecek! 500, 625, 750 TL ek para almak için işte şartlar!
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın
BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları
BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları
Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor! Analistlerin işaret ettiği o tarih! Bakın neler olacak
Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor! Analistlerin işaret ettiği o tarih! Bakın neler olacak
Son Haberler
Ucuz ev haberini TOKİ'den bekleyenler müjde... Asgari ücretliler bile bu kampanya ile ev sahibi olacak! Büyük müjde için son 2 gün kaldı!
Ucuz ev haberini TOKİ'den bekleyenler müjde... Asgari ücretliler bile...
EYT için herkes haber bekliyordu! Milyonları ilgilendiren EYT'de sıcak gelişme! İşte yeni Türkiye Modeli ve uygulanacağı tarih
EYT için herkes haber bekliyordu! Milyonları ilgilendiren EYT'de sıcak...
Elektrik faturası ile baş edemiyenlere müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği başladı! O destek ödemesi tüm ihtiyaç sahiplerine yapılacak!
Elektrik faturası ile baş edemiyenlere müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler...
14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları artışa ayak uydurdu! Bilezikler Kapış kapış gidiyor! Yatırımın tam zamanı...
14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları artışa ayak uydurdu! Bilezikler...
Emekli maaşınıza ek ödeme yapılacak! Emekliler en çok bu habere sevinecek! 500, 625, 750 TL ek para almak için işte şartlar!
Emekli maaşınıza ek ödeme yapılacak! Emekliler en çok bu habere...
ALF Araştırma 2023 seçim anket sonuçlarını paylaştı! AK Parti ile CHP'nin oyları başa baş gidiyor! İşte son ankette göre oy dağılımı
ALF Araştırma 2023 seçim anket sonuçlarını paylaştı! AK Parti...
Sonunda buda oldu! Bahçeye düşen iç çamaşırını ev sahibine teslim etti hayatının sonu oldu
Sonunda buda oldu! Bahçeye düşen iç çamaşırını ev sahibine teslim...
Beşiktaş'ta taksi şoföründen korkunç taciz! Kadınları gizli görüntüleyen taksici polisten kaçtı!
Beşiktaş'ta taksi şoföründen korkunç taciz! Kadınları gizli görüntüleyen...
TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ne zaman? TOKİ sosyal konut proje şartları
TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ne zaman? TOKİ sosyal konut proje...
O ilimizde kuvvetli yağış bekleniyor! Şemsiyeleri hazır tutun! Çarşamba gününe kadar etkili olacak!
O ilimizde kuvvetli yağış bekleniyor! Şemsiyeleri hazır tutun! Çarşamba...
Evde çaydanlık nasıl temizlenir? En kolay kireçli, yanmış çaydanlık temizleme ve parlatma yöntemleri
Evde çaydanlık nasıl temizlenir? En kolay kireçli, yanmış çaydanlık...
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti Budapeşte pozlarını görenin aşık olası geliyor! Sosyal medyada kullanıcılar çiftin pozlarına yorum yağdırdı
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti Budapeşte pozlarını görenin...
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık...
Oyun tutkunları bu haber size! Steam’de indirim rüzgarları esiyor! Büyük indirimler başladı!
Oyun tutkunları bu haber size! Steam’de indirim rüzgarları esiyor!...
Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına hızlı ve kesin evde doğal tedavi yöntemleri
Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına...