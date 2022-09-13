Bankaların promosyon yarışı devam ederken rekor zamlar da peş peşe geldi! Ocak zammından etkilenen promosyonlar emeklinin yüzünü güldürecek!







Yeni yılda emeklilere ne kadar zam gelecek?







Yüzde 70,60 enflasyon bekleniyor!

En az maaş alan emekli ne kadar alacak?

Temmuz ayında emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankaların emekli promosyon kampanya yarışı başladı. Bankalar promosyonlarında devamlı bir yeniliğe giderken, Eylül ayında ödenecek rakamlar da belli oldu. Emekli aylıklarına yapılan zam sonrasında promosyonlar 10.000 TL'ye kadar çıktı. İstediği müşteri hedefine ulaşan bankalar promosyon ücretlerini indirirken, henüz hedefine ulaşamayan bankalar da fiyat artışına gidiyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zammı da göz önünde bulunduran bankalar promosyon kampanyalarını her geçen gün yeniliyor.2023 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağının belli olması için 2022 yılına ait enflasyon rakamlarının açıklanması gerekiyor. Bu doğrultuda Temmuz ayında yapılan zam sonrasında 2022 yılına ait enflasyon beklentisi ve tahminleri yapılmaya başlandı.Merkez Bankası tarafından yapılan 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektörle finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerin oluşturduğu 41 katılımcıyla yapılırken, yıl sonundaki enflasyon beklentisi %70,60 olarak belirlendi. Merkez Bankası verileri doğrultusunda, altı aylık enflasyonun oranı da %19,84 şeklinde belirlendi. Söz konusu beklenti gerçek olursa SSK ile BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında %19,84 zam alacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal refah düzenlemesiyle en düşük SSK ile BAĞ-KUR emekli maaşlarının 2022 yılı Ocak ayında bin TL zamla 2.500 TL'ye çıktığını söylemişti. Temmuz ayında yapılan zammın ardından ise en az maaş alan emekli 3.500 TL almıştı. Ocak ayı zammında da aynı şekilde bir artış olacağı ve en düşük emekli maaşının 4.500 TL olacağı düşünülüyor.