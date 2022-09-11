EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:53

Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında yarış kızıştı! İşte özel bankaların promosyon oranları

Bankalar arasında devam eden promosyon rekabetinden gelecek sonucu bekleyen milyonlarca emekli hangi bankanın ne kadar promosyon vereceğini araştırmaktadır. Özel bankaların verdiği promosyon ücretleri 10 bin TL'ye ulaşırken diğer bankaların verdikleri ise merak konusu oldu. Maaş promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında yarış kızıştı! İşte özel bankaların promosyon oranları


Her sene olduğu gibi bu sene de promosyon yarışında önde giden özel bankalar oldu. Akbank'ın başlattığı promosyon ödemeleri sonrasında diğer kamu bankaların harekete geçmesi üzerine beklentiler çoğaldı. Fakat maaşını taşımaya başlayan emeklilerin tercihi ise özel bankalar oldu. Özel bankaların verdiği promosyon ücretleri neredeyse 10 bin TL'ye ulaşırken gözler kamu bankalarına çevrildi. Gelen son dakika haberlerine göre 15 in TL'lik promosyon ödemeleri hakkında konusun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masaya yatırıldığı konuşulmaktadır. Kamu bankaların promosyon ödemelerine dair yaptığı açıklamada 15 bin TL'lik rakam daha da yukarı çıkabilir söylemlerinin duyurusu yapıldı.

2022 emekli promosyon tutarları

2022 Ziraat Bankası promosyon ücreti ne kadar?

Ziraat Bankası



1500 TL altında maaş alan memurlara verilen promosyon ödemesi 500 TL,

1500 - 2500 TL aralığında maaşı olanlara ise 625 TL,

2500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapılacaktır. Ziraat Bankası'na maaşını taşıyan ve 3 yıl anlaşma yapan herkese promosyon ödemesi yapılacaktır.

2022 Halkbank promosyon ücreti ne kadar?

Halkbank

1500 TL ve altı maaşlar için ödenecek promosyon ücreti 500 TL,

1500 - 2500 TL aralığında olan emekliler için ödenecek tutar 625 TL,

2500 TL ve üzeri maaş alanlara verilecek olan promosyon ücreti 750 TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda kamu bankası olan Halkbank, promosyon ücreti alacak kişilerin 3 yıl boyunca aynı banka üzerinden maaş almasına dair sözleşme imzalatmaktadır.

2022 Vakıfbank promosyon ücreti ne kadar?

Vakıfbank

Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alacak olan emekliler 3 yıllık anlaşma yapması halinde 1500 TL altı emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 - 2500 TL aralığında maaş alanlara 625 TL ve 2500 TL üzeri maaş alacaklara ise 750 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Maaşını Vakıfbank'a taşıyan herkese anında promosyon ücretleri verilmektedir. 

Maaş nasıl taşınır?

Promosyon vereceğini duyuran bankalar üzerinden 3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ya da yeni emekli olanlar promosyon hakkı tanınmaktadır. İstedikleri bankaya maaşlarını taşımak istediklerinde şubeye giderek başvuru yapmak yeterli olacaktır. Fakat bunun yanı sıra 3 yıl sözü verildiğinde daha iyi bir fırsat karşınıza çıktığında illa 3 yılı beklemenize gerek olmadan oraya da geçiş yapabiliyorsunuz. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara müjde! Promosyon oranı yükseldi! İşte yeni promosyon ücreti
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara müjde! Promosyon oranı yükseldi! İşte yeni promosyon ücreti
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde satışlar yapılacak! Yatırımcının ihtiyacı arsa, daire, işyeri hepsi var… İşte satış yerleri
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde satışlar yapılacak! Yatırımcının ihtiyacı arsa, daire, işyeri hepsi var… İşte satış yerleri
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!
Son Haberler
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara müjde! Promosyon oranı yükseldi! İşte yeni promosyon ücreti
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara...
BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler başladı! Bu indirimler kuyruklar oluşturacak
BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler...
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da...
Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah çekerek 600 bin liralık soygun yaptı!
Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah...
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ başvuru şartları netleşiyor!
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ...
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu olmak yeterli! 24 bin 469 kişi alınacak, son başvuru tarihi ise...
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu...
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü...
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında...
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde satışlar yapılacak! Yatırımcının ihtiyacı arsa, daire, işyeri hepsi var… İşte satış yerleri
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde...
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız...
O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz mutlaka kontrol edin! Hesaplara 10.000 TL karşılıksız yatacak! Online başvurular başladı
O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz...
O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa yapmak isteyenlere fırsat! 445 bin TL'ye arsa sahibi olmak için fırsat bu fırsat!
O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa...
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan dehşete düşüren açıklamalar geldi!
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan...
Aleyna Tilki'ye direkt soruldu! Cevabı esirgemeden yapıştırdı! 'Uzi ile Aşk yaşıyorlar mı?' sorusu sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'ye direkt soruldu! Cevabı esirgemeden yapıştırdı! 'Uzi...