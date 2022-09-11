Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında yarış kızıştı! İşte özel bankaların promosyon oranları

Her sene olduğu gibi bu sene de promosyon yarışında önde giden özel bankalar oldu. Akbank'ın başlattığı promosyon ödemeleri sonrasında diğer kamu bankaların harekete geçmesi üzerine beklentiler çoğaldı. Fakat maaşını taşımaya başlayan emeklilerin tercihi ise özel bankalar oldu. Özel bankaların verdiği promosyon ücretleri neredeyse 10 bin TL'ye ulaşırken gözler kamu bankalarına çevrildi. Gelen son dakika
haberlerine göre 15 in TL'lik promosyon ödemeleri hakkında konusun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masaya yatırıldığı konuşulmaktadır. Kamu bankaların promosyon ödemelerine dair yaptığı açıklamada 15 bin TL'lik rakam daha da yukarı çıkabilir söylemlerinin duyurusu yapıldı.
2022 emekli promosyon tutarları
Ziraat Bankası
1500 TL altında maaş alan memurlara verilen promosyon ödemesi 500 TL, 1500 - 2500 TL aralığında maaşı olanlara ise 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapılacaktır. Ziraat Bankası'na maaşını taşıyan ve 3 yıl anlaşma yapan herkese promosyon ödemesi yapılacaktır.
Halkbank
1500 TL ve altı maaşlar için ödenecek promosyon ücreti 500 TL, 1500 - 2500 TL aralığında olan emekliler için ödenecek tutar 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara verilecek olan promosyon ücreti 750 TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda kamu bankası olan Halkbank, promosyon ücreti alacak kişilerin 3 yıl boyunca aynı banka üzerinden maaş almasına dair sözleşme imzalatmaktadır.
Vakıfbank
Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alacak olan emekliler 3 yıllık anlaşma yapması halinde 1500 TL altı emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 - 2500 TL aralığında maaş alanlara 625 TL ve 2500 TL üzeri maaş alacaklara ise 750 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Maaşını Vakıfbank'a taşıyan herkese anında promosyon ücretleri verilmektedir.
Maaş nasıl taşınır?
Promosyon vereceğini duyuran bankalar üzerinden 3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ya da yeni emekli olanlar promosyon hakkı tanınmaktadır. İstedikleri bankaya maaşlarını taşımak istediklerinde şubeye giderek başvuru yapmak yeterli olacaktır. Fakat bunun yanı sıra 3 yıl sözü verildiğinde daha iyi bir fırsat karşınıza çıktığında illa 3 yılı beklemenize gerek olmadan oraya da geçiş yapabiliyorsunuz.