Bankalarla arası bozuk olanlar dikkat! Bu şartı sağlayanlara teminatsız kredi verilecek!

Alternatif Bank'tan inanılmaz teklif geldi. Faiz oranlarını düşürmesiyle bilinen Alternatif Bank ihtiyaç kredisi için faiz oranlarında değişiklik söz konusu oldu. Şartlar düzenlendi. Bu şartlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BANKADA FAİZ ORANLARI DÜŞÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ!Yaşanan deprem felaketi ile bir çok vatandaşımızın can kaybı ile sonuçlanmıştır. Dışarıda kalan vatandaşlarımızın nakde ihtiyaçları artmaktadır. kredi faiz oranlarında indirimler söz konusu oldu. Faizlerde indirimler gerçekleşti.
Alternatif Bank, güzel fırsatlar ile müşterilerin dikkatini çekmeye başladı. İhtiyaç kredisinin faiz oranlarında büyük indirimler gerçekleşti. Kampanya detayları Alternatif Bank tarafından açıklandı. Nakit ihtiyacı olan kişiler için kolaylık sağlandı. Alternatif Bank'tan kredi çekilmesi halinde, kredi tutarına bağlı olarak , en düşük 3 ay, en yüksek 36 ay vade ile ihtiyaç kredisinden faydalanılacağı belirtildi. Herhangi bir teminatta bulunulmayacağı da açıklandı. Sadece vergi ve fon kesimi gerçekleşeceği belirtildi. Kişiye özel planlamalar da olacağı eklendi. Alternatif Bank, sigortalı kullanımda uygun faizler ile imkan tanınacağı açıklandı. Sigortayla alakalı şu detaylarla ilgili açıklamada bulundu: “Kredi kullanımınızla eş zamanlı olarak şubeniz tarafından hazırlanacak olan Hayat Sigortası’da prim tutarı; yaş, cinsiyet ve kredi tutarına göre değişkenlik gösterebilir” dedi. İhtiyaç kredisi TL cinsinden gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç kredileri için %2 üzerinde faiz oranı, sigortalı kredi kullanılması halinde %1,85 oranına düştüğü saptanmıştır. Faiz oranlarının neye göre belirlendiği şöyledir: -Kredi notları, -Kullanılacak kredi miktarı, -Talepte bulunan vade sürecine göre faiz oranları değişiklik gösterilecektir.