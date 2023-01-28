Finans
28 Ocak 2023 - 17:30

Bankalarla arası bozuk olanlara büyük jest! Artık onlar da tomar tomar kredi çekebilecek: Af kapıda!

Sicil affının ne zaman yürürlüğe gireceği tartışılıyor. Bu yıl sicile af çıkacak! Milyonların beklediği af tasarısı meclise geliyor. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
28 Ocak 2023 - 17:30
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Bankalarla arası bozuk olanlara büyük jest! Artık onlar da tomar tomar kredi çekebilecek: Af kapıda!
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Sicil affıyla beraber Kara liste dönemi bitiyor! kara listedekileri sevindiren müjde! Sicil affıyla kara listeden çıkmak isteyen çok sayıda vatandaş TBMM'nin kararına odaklansa da beklenen haber verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, senet ve kredi temerrütleri için sicil affı değişiklikleri içeren bir ekonomik mevzuat planını onayladı. Bankalar Birliği Risk Merkezi sicilinde bulunan ve alenen "kara listede" olduğu bilinen borçlulara, gelir desteğini içeren bir paket anlaşma ile bir af seçeneği sunulmaktadır.

sicil affı

SİCİL AFFI NEDİR?



Yeni bir kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunan kişi, çeşitli nedenlerle borçlarını ödeyemeyen kişilerin bulunduğu kara listeye alınır. Bankalar ve diğer finans kuruluşları bu kişilerin ödeme alışkanlıkları olmadığını düşündükleri için bu kişilere kredi veya kredi kartı vermek istemezler.

Kredi sicili affı, kara listeye alınan kişilerin bu listeden çıkarılmasını da içeriyor. Kara listeden çıkmak için faturaları ödedikten sonra 5 yıl beklemeniz gerekiyor ki bu da kişinin kredi raporunun bozulduğunu gösteriyor.

AF KİMLERE ÇIKIYOR?

Torba Kanun ise ticari faaliyette bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kullanılan krediyi, kredili müşterileri ve karşılıksız çekleri üzerinden ödeme emrinin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemeyen kişi veya kuruluşlar için geçerlidir. Sicil af kapsamında yeniden düzenlenmesi halinde, kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde borçların ödenmesi ve borçların tamamen ödenmesinden sonra merkez bankasındaki kayıtların silinmesini kapsar.

SİCİL AFFI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Sicil affı ilk olarak Mart 2020'de sunuldu ve ardından önceki aylarda tartışıldı. Ancak 2023 tescil affının ne zaman uygulanacağı henüz belli değil.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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