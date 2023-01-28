Bankalarla arası bozuk olanlara büyük jest! Artık onlar da tomar tomar kredi çekebilecek: Af kapıda!

Sicil affıyla beraber Kara liste dönemi bitiyor! kara listedekileri sevindiren müjde! Sicil affıyla kara listeden çıkmak isteyen çok sayıda vatandaş TBMM'nin kararına odaklansa da beklenen haber verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, senet ve kredi temerrütleri için sicil affı değişiklikleri içeren bir ekonomik mevzuat planını onayladı. Bankalar Birliği Risk Merkezi sicilinde bulunan ve alenen "kara listede" olduğu bilinen borçlulara, gelir desteğini içeren bir paket anlaşma ile bir af seçeneği sunulmaktadır.
SİCİL AFFI NEDİR?
Yeni bir kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunan kişi, çeşitli nedenlerle borçlarını ödeyemeyen kişilerin bulunduğu kara listeye alınır. Bankalar ve diğer finans kuruluşları bu kişilerin ödeme alışkanlıkları olmadığını düşündükleri için bu kişilere kredi veya kredi kartı vermek istemezler. Kredi sicili affı, kara listeye alınan kişilerin bu listeden çıkarılmasını da içeriyor. Kara listeden çıkmak için faturaları ödedikten sonra 5 yıl beklemeniz gerekiyor ki bu da kişinin kredi raporunun bozulduğunu gösteriyor.