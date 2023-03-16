Bankamatik kartı olanlar nakit aramayı bıraksın! O banka anında 10.000 TL'yi hesaba yükleyecek: Ancak bunu yapmanız şart koşuldu







10 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI BAŞLADI







Bankalar acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanyalarını düzenlemeye devam ediyor. Peki 10 bin TL kampanyası nedir? Şartlar ne olacak? Kimler başvuru yapabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Ziraat Bankası tarafından yapılan kampanya kapsamında müşteriler 10 bin TL nakit avans kullanımı sağlayabilecek. Kampanyadan Bankkart sahibi müşteriler faydalanabilecek. Taksitli nakit avans çekimlerinin ödemeleri 2 ile 12 ay arasında vade olarak değişecek. Kampanya 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Nakit avans çekmenin üst limiti 20 bin TL, faiz oranı yüzde 1.70 olacak. 10 bin TL'ye kadar olan işlemler ATM üzerinden yapılabilecek. Kampanyadan sadece bireysel müşteriler faydalanabilecek.Kampanya için müşterilerin internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Başvurudan sonra kartını teslim alan, şifresi olan ve kartı açık müşteriler faydalanabilecek. Kartların açılması için müşterinin ATM ya da POS cihazı üzerinden işlem yapması gerekiyor. Ziraat Bankası tarafından sunulan nakit avans kampanyası 6 taksit şeklinde de ödenebilecek. Taksitli nakit avans miktarları 10 bin TL olarak düzenlenecek ve 10 bin TL nakit avans işleminin vade süresi 6 ay olacak. Ziraat Bankası nakit avans kampanyasını müşterilerine faizsiz olarak sunulacak. Ziraat Bankası müşterileri kampanyadan faydalanabilecek ve işlemler yalnızca internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden yapılacak.