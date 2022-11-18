EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 17:38

Bankamatik kartı olanlara müjde verildi:12 gününüz kaldı! 150 TL hemen bakiyelerine yüklenecek!

Bankamatik kartı olanlara son dakika duyurusu yapıldı. Temassız işlem yapana 150 TL verilecek. İşte ayrıntılar...

EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 17:38
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Bankamatik kartı olanlara müjde verildi:12 gününüz kaldı! 150 TL hemen bakiyelerine yüklenecek!


Bankalar müşteri kitlelerini artırmak ve mevcut müşteri sayısını korumak adına farklı kampanyalar düzenliyor. Hem kredi kartı hem de bankamatik kartı kullanıcıları birçok avantajlı tekliften yararlanma imkanı buluyor. Yeni kampanyasını duyuran bankalardan biri de İş Bankası oldu.

İş Bankası müşterileri bankamatik kartlarıyla yapacakları alışverişlerde kazanmanın keyfini yaşayacak. 30 Kasım’a kadar sürecek kampanya boyunca toplamda 150 TL MaxiPuan kazanacaklar ve bu puanlarını herhangi bir alışverişlerinde kolayca kullanabilecekler.

Bankamatik kartına 200 TL yüklenecek



İş Bankası Bankamatik kartı olanlar için duyuru yapıldı. 1 – 30 Kasım 2022 tarihler arasında Temassız Özellikli Bireysel Bankamatik Kartı ile tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 200 TL ve üzeri her temassız ödeme işlemine 10 TL, toplamda 150 TL Maxipuan kazanacaklar.

Kampanyaya katılmak için Maximum Mobil’de ya da İşCep’te yer alan Kampanyalar bölümünden ilgili kampanyayı bularak KATIL butonuna tıklanması yeterlidir. Bankadan verilen bilgiye göre kampanyaya katılımı alışverişten önce ya da sonra yapabilirsiniz. Ancak 30 Kasım tarihine kadar katılım işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekiyor.

Maxipuan hediyesi yalnızca temassız işlem yapma özelliği aktif olan Temassız Bireysel Bankamatik Kartları ve Temassız Maximum Genç Bankamatik Kartlarından yapılan harcamalara verilecektir. Müşterilerin bu özelliklere sahip olan Bireysel Bankamatik Kartları ile POS cihazlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 200 TL ve üzeri temassız ödemeleri kampanya kapsamına dahil edilecektir. Ancak aynı gün yapılan 200 TL ve üzeri kartlı temassız ödeme işlemlerinden yalnızca ilki geçerli olacak.

işbank

Kampanya kapsamında kazanılan MaxiPuan’lar, 8 Aralık 2022 tarihinde son kullanılan Bireysel Bankamatik Kartına yükleniyor. Maxipuanları kullanmak için ise son tarih 31 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Öte yandan temassız özellikli Bankamatik Kartı’nın temassız işlem üst limiti her bir ödeme için 750 TL olarak belirlenmiştir. Temassız işlemler toplamı 750 TL’ye ulaştığında temassız ödeme işlemi yapmak için şifrenizi kullanarak herhangi bir işlem gerçekleştirmeniz gerekiyor. Temassız kart ile bir kez şifreli işlem gerçekleştirildikten sonra yeniden 750 TL’lik temassız ödeme limiti tamamlanmaktadır.

Sizler de İş Bankası’ndan 150 TL’ye kadar MaxiPuan kazanmak istiyorsanız mobil uygulama üzerinden mutlaka kampanyaya katılım sağlamalısınız.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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