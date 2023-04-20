Bankanın bayram kampanyası baş döndürecek! Sadece başvuranlara anında 3000 TL nakit iade yapılacak: Elini çabuk tutan alır!

Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu çeşitli kampanyalarla avantajlı alışveriş fırsatları sağlıyor. Özellikle indirim kampanyalarıyla dikkat çeken banka, müşterilerine yapacakları alışverişlerde büyük indirim ve hediye fırsatları sunuyor. Bu kapsamda, 1.500 Türk Lirası'na varan indirimlerin yanı sıra 3.000 Türk Lirası'na kadar hediyeler de müşterilere sunuluyor. Ziraat Bankası'nın kampanyaları, süreleri boyunca geçerlilik kazanıyor ve müşterilerin belirtilen tarihler arasında işlem yapmaları gerekiyor. Bu nedenle, müşterilerin kampanya detaylarını takip etmeleri ve fırsatları kaçırmamaları önem taşıyor.
Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu kampanyalar, genellikle sezonluk veya özel günler gibi belirli zaman dilimlerinde düzenleniyor. Örneğin, yılbaşı veya bayram tatilleri gibi özel günlerde yapılan alışverişlerde daha yüksek indirimler ve hediyeler sunulabiliyor. Ziraat Bankası, müşterilerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için kampanyalarının yanı sıra birçok farklı avantaj da sunuyor. Bu avantajlar arasında düşük faiz oranları, taksitli ödeme seçenekleri, bonus programı gibi olanaklar yer alıyor. Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bu avantajlar sayesinde, banka müşterilerinin finansal hayatını daha kolay hale getiriyor. 1500 TÜRK LİRASI İNDİRİM FIRSATI
Kampanyaya, Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahibi müşteriler hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile katılabilirler. Kampanya koşullarını sağlayan müşterilere sepette 1.500 Türk Lirası indirim uygulanacaktır. Kampanyaya asıl kart sahipleri katılabilirken, ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir. Kampanya koşulları ve detayları Bankkart müşterilerine özel olarak belirlenmiştir. Bu kampanyalar, müşterilerin alışveriş yaparken avantajlı fırsatlar elde etmelerine olanak sağlamaktadır. Bankaların sunduğu bu tür kampanyalar, müşterilerin finansal yönetimlerini kolaylaştırarak, tasarruf etmelerine ve bütçelerini daha verimli kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Banka müşterileri, bankaların düzenlediği kampanyaları takip ederek, kendilerine en uygun kampanyalardan faydalanabilirler.
3000 TL'YE KADAR BANKKART LİRA HEDİYE EDİLECEK
Bankkart müşterilerine özel bir kampanya ile Kappatur'da yapacakları alışverişlerine göre hediye Bankkart Lira verilecektir. Kampanya kapsamında, tek seferde yapılacak alışveriş tutarına göre farklı miktarlarda Bankkart Lira ödülü verilecektir. Bu ödüller, 10 Nisan - 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Bankkart müşterileri, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla kampanyaya katılabilirler. SMS ile katılmak isteyen müşterilerin, Bankamızda kayıtlı cep telefonundan "KAPPATUR" yazarak 4757'ye SMS göndermeleri gerekmektedir. Kampanyadan yararlanmak için katılım zorunludur ve kampanyaya katılmayan müşteriler, kampanya ödüllerinden faydalanamayacaktır. Alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir. Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liralar, 22 Mayıs 2023 tarihinde yüklenecektir. Kazanılan Liralar, 3 Temmuz 2023 tarihine kadar anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilecektir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez ödül kazanabilir. Kazanılabilecek ödül tutarı en fazla 3.000 Türk Lirası Bankkart Lira'dır. Kampanya yalnızca Kappatur Merkez Ofisi, 444 0 577 numaralı çağrı merkezinden ve www.kappatur.com web sitesinden online yapılacak rezervasyonlar için geçerlidir. Uçak bileti alımları kampanyaya dahil değildir. Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir. Kampanya Bireysel kartlar ve Bankkart Başak ile yapılan harcamalar için geçerlidir. Ön provizyon işlemleri, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ile yapılan işlemler ve Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Kampanyadan yararlanılan işlemin kampanya sonrasında iptal/iade edilmesi durumunda, verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır.