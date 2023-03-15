Bankanın kapısından giren para alıp çıkacak! O banka anında 10.000 TL veriyor: İşte başvuru şartları!







BANKAYA HOŞ GELDİN HEDİYESİ 10.000 TL!







Garanti BBVA mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek müşteri olabileceksiniz. Yeni müşterilik oluşturan vatandaşlara büyük hoş geldin hediyesi sunulacak. Hoş geldin hediyesi nedir? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.Garanti BBVA yeni müşterisi olacaklar için 10.000 TL'ye varan faizsiz destek sunmaktadır. Türkiye'de bir çok vatandaşımız ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır.Enflasyon artışı sebebi ile de zor bir şekilde geçimini sağlamaktadır. İhtiyaçlarını daha rahat karşılamak adına bankalara başvuran vatandaşlar olmaktadır. Yüksek faizler sebebi ile bankalar arasından en iyi fırsat sunan banka tercih edilmektedir.Garanti Bankası nakit ihtiyacı olan kişilere bankalarına müşteri olmaları halinde fırsat sunmaktadır. İlk müşteri olanlar faizsiz nakit 6 ay vade ile 10.000 TL'ye varan hoş geldin hediyesi alabilecekler. Yapmanız gereken mobil uygulamasını indirip yeni müşteri başvurusunda bulunmanızdır. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için 31 Mart 2023 son tarih olarak belirtilmiştir.